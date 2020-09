V Jihlavě nebylo reprezentační soustředění poprvé. A důvody jsou jasné. „Jihlavu jsme si vybrali proto, že je tu dobrá velká tělocvična, fungující klub, dobré ubytování i prostředí. Vše na jednom místě, uprostřed republiky, takže i dobré strategické místo,“ má jasno šéf kickboxu a hlavní „repre“ trenér Petr Kotík.

Na Vysočinu zamířili kickboxeři z celé republiky. Šlo o juniorské a dospělé kategorie. „Je to takový širší reprezentační výběr, ze kterého si budeme vybírat ty, kteří nás pak budou reprezentovat,“ nastínil.

Tři dny se od rána do večera trénovalo. Někdy i tvrdě, ale to bylo v plánu. Ovšem ne tak, jak je zvykem. „Toto soustředění jsme nezaměřili, jak to bývá, na nabírání fyzičky. Cvičit, posilovat a běhat mohu všichni doma,“ tvrdí Kotík. „Spíš to bylo o taktice, technice a sparingu. To chybí kickboxerům ze všeho nejvíc. V klubech někdy nemáte rovnocenné soupeře, se kterými můžete bojovat. A tady byla dobrá konkurence a tím pádem i ty tréninky mohly být kvalitní,“ má jasno Kotík.

Plusem byl i fakt, že kickboxerské styly se „nemíchaly“. „My jsme ty tréninky podle toho rozdělili, protože každý má svá specifika,“ doplnil Kotík.

Z jihlavského Reborn klubu si na soustředění mákli Dominik Růžička, Tadeáš Hlásek, Sára Macková, Tomáš Lorenc, Matěj Bodocký a Matěj Mlýnský. „My děkujeme Českému svazu kickboxu za důvěru zorganizovat soustředění v našem klubu, a reprezentačním trenérům Petrovi Kotíkovi a Petrovi Kučerovi za skvělé tréninky, které byly velmi přínosné i pro mě osobně,“ doplnil šéf Rebornu Josef Bílek, který si pochvaloval i práci fyzioterapeuta Janu Rychetského. „A děkuji všem, kteří se podíleli na tom, aby mohl náš klub vytvořit skvělé podmínky pro tréninky našich reprezentantů,“ doplnil.