Klasický podzimní turnaj Kosa Cup se už musel obejít bez diváků. „Důležité bylo, že vůbec nějaký turnaj ještě byl. Je super, že to zorganizovali. V porovnání s minulými roky na kvalitě nic neztratil,“ pochválil pořádající KosaGym šéf jihlavského Reborn klubu Josef Bílek.

A potěšili ho i jeho mladí svěřenci, kteří získali dvaatřicet medailí a celý turnaj mezi kluby suverénně vyhráli. „Měli jsme sto bodů, druhý jednatřicet. Ale já na tom vidím dvě zásadní věci. Na fyzičce sice ta pauza znát byla, ale jinak se od jara naši kickboxeři výkonnostně nepropadli. A super je, že už jsme nebyli úspěšní jen v pointfightingu, ale vyhrávali jsme hlavně v kicklightu a lightcontaktu. V tom je posun, že máme závodníky, kteří jdou i do jiných disciplín, a jsou v nich úspěšní,“ mne si ruce Bílek.

Nejúspěšnějším reprezentantem jeho klubu byl bezesporu junior Tomáš Lorenc, který tři ze čtyř kategorií vyhrál, jednou byl třetí. „Už na jaře byl v dobré formě, byl i na reprezentačním srazu s juniory, který mu nejspíš zvedl sebevědomí,“ doplnil Josef Bílek, který si Kosa Cup užil. „Po strašně dlouhé době jsem nehrotil výsledky a to, že budeme první jako klub. Bavilo mě koukat na to, jak ti začátečníci se zdravě trápí, a celkově jsem to s těmi dětmi prožil bez nervů. Byl to hezký návrat o pár chvil zpět,“ dodal.

Jak to bude dál, netuší. Po vládních nařízeních se do své tělocvičny kickboxeři ale minimálně dva týdny nepodívají. „Otázka je, jak dlouhá ta pauza bude. Samozřejmě nás to netěší. A s největší pravděpodobností budeme muset přeložit mistrovství republiky, které v Jihlavě mělo proběhnout sedmého listopadu,“ uzavřel Josef Bílek.