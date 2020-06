Stejně jako předchozí závod Okolo Rudného se jednalo o Exnerův domácí závod. Oba vyhrál, každý měl ale jiný průběh. Minule bojoval až do finiše s Jaroslavem Vítkem, zatímco tentokrát se od svých pronásledovatelů odpoutal už na dlouhé rovince Smrčenské ulice, a pak už si jen hlídal náskok.

Cílem proběhl v čase 31:21. „Na konci jsem chtěl pomoct týmovému kolegovi a to se podařilo, byl druhý,“ řekl Exner k umístění Davida Vaňka, který měl ztrátu na první místo rovných dvacet vteřin. Třetí v cíli byl Petr Miláček, finišoval pět vteřin za Vaňkem.

I když měl původně jiné plány, je Exner s jarní sezonou spokojený. „Zaběhl jsem si osobák na deset kilometrů. Chtěl jsem běžet maraton, ale koronavirus nám to znepříjemnil. Uvidíme, co na podzim,“ uvažoval s tím, že královskou trať snad poběží na podzim. "Jsem přihlášený do Třeboně nebo bych mohl běžet Prahu, ale tam nevím, jaká bude situace,“ dodal.

Mezi ženami se tradiční účastnice Olga Krčálová z Polné musela tentokrát s časem 37:23 spokojit s druhým místem, v cíli ale byla velmi vyčerpaná. Vedro, které přišlo krátce před startem, bylo až nečekané. Při vyhlašování vítězů se však opět usmívala. Nejvíce důvodů k úsměvu však měla Eva Vail z Rodinova. Vyhrála mezi ženami, v absolutním pořadí byla díky času 33:52 devátá. Dvě vteřiny za ní doběhl její manžel Ryan, který má osobní rekord na deset kilometrů 27:44 a maraton zvládl za 2:10:57.

S úsměvem hodnotila sto čtyřiapadesát běžců na startu i vrchní rozhodčí Jana Nováková. „S účastí běžců jsme spokojeni. Všichni chtějí běhat, ale potřebovali bychom posílit tým rozhodčích,“ uvedla. Při hodnocení jarní části sezony, která v pátek skončila, vzpomněla na ještě nedávnou nejistotu. „Původní verze byla odpískat celé jaro a běžet až na podzim. Nakonec letos bude patnáct, šestnáct závodů, to je kvalitní pohár. Počkejme a uvidíme, co podzim. Ale já myslím, že to dobře dopadne,“ uzavřela optimisticky.

Jarní běh Pávov

Muži 20 – 29 let (8,8 km): 1. Nesporý (Jiřice) 33:29, 2. Gleixner (Štoky Triatlon) 35:24, 3. Šorf (Havlíčkův Brod) 37:48. Muži 30 – 39 let: 1. Exner (Jihlava Swoboda Pteam) 31:21, 2. Vaněk (Jihlava Swoboda Pteam) 31:41, 3. Miláček (Ledeč n S.) 31:46. Muži 40 – 49 let: 1. Srb (Jihlava Běžec Vysočiny) 32:07, 2. Juřička (H. Brod Catus Team) 33:42, 3. Míka (Jihlava 35:29. Muži 50 – 59 let: 1. Němec (Hornice Třebelovice) 39:42, 2. Berky (Světlá n. S.) 41:15, 3. Šťáva (Kamenice) 42:40. Muži 60 – 69 let: 1. Brabenec (Žďár n. S.) 40:02, 2. Tománek (Nová Včelnice) 40:27, 3. Procházka (Jihlava Bosch Diesel) 40:34. Muži nad 70 let: 1. Koukal (Stařeč) 47:25. Ženy 20 – 34 let: 1. Sárová (Nové Město n. M.) 38:20, 2. Lesslová (Třebíč) 40:49, 3. Kubínová (Rantířov u Jihlavy) 44:35. Ženy 35 – 44 let: 1. Vail (Rodinov) 33:52, 2. Krčálová (Polná) 37:23, 3. Sochorová (Světlá n. S.) 44:36. Ženy nad 45 let: 1. Dvořáková (Záborn) 45:01, 2. Lacinová (Havlíčková Borová) 46:38, 3. Štaubertová (Humpolec Broučci) 47:14.