Jaký dopad bude mít odsunutí mistrovství Evropy na české plavání?

Musím říct, že tohle byl naprosto očekávaný a pochopitelný krok. Nyní se budeme bavit o dvou rovinách. Pokud by se měly olympijské hry uskutečnit v původním termínu, tak velmi razantní. To je naprosto jasné, ale to platí samozřejmě i pro další plavecké federace. Příprava do Tokia je narušena, minimálně měsíc výpadku je velmi citelný. Jestliže se olympiáda odloží o rok, tak to takový problém nebude.

Hovoří se také o odložení olympiády o půl roku. Co v tomto případě?

Situace se vyvíjí každým dnem. Asi je předčasné hovořit o nějakých konkrétních variantách.

Byl názor jednotlivých národních federací na posunutí mistrovství Evropy v Budapešti jednotný?

Ano, rozhodnutí bylo jednomyslné. Šampionát je v podstatě za dveřmi a vzhledem k vývoji pandemie v Evropě je to jediný možný krok. Teď myslím posunutí termínu, protože může být i zrušen bez náhrady.

„Po konzultacích s našimi členy jsme stanovili předběžný termín šampionátu na 17. až 30. srpna. Je ale v tuto chvíli složité, ne-li nemožné, naplánovat přesný termín. Na konci května nebo na začátku června s maďarskými organizátory situaci přehodnotíme a uvidíme, jestli bude možné tento termín označit za oficiální. Prioritou je pro nás chránit zdraví sportovců a vytvořit jim nejlepší možné podmínky pro soutěžení v bezpečném prostředí a současně si užít velkou plaveckou událost, kterou umějí v Maďarsku vždy skvěle připravit.“



Paolo Barelli, generální sekretář FINA, Zdroj: ČSPS

Pokud dobře počítám, tak nový termín je až po případné olympiádě. To je náznak, že v létě s olympiádou plavci moc nepočítají?

Uvidí se. I Budapešť se bude schvalovat až někdy na přelomu května a června.

Nicméně, jak jste sám naznačil, pro plavce je současná situace hodně složitá. Vnímáte to, že plavání je postiženo ještě více než jiné sporty?

Bohužel. Všechny bazény jsou zavřené. My dodržujeme nařízení vlády, ale snažíme se získat alespoň pro úzkou špičku českých plavců výjimku. Jsme ve spojení s Jiřím Kejvalem z olympijského výboru i Milanem Hniličkou z Národní sportovní agentury, ale zatím se nám to nedaří. Chtěli bychom pro ně otevřít aspoň jedno středisko, jenže bazény jsou pochopitelně riziková sportoviště.

Pro koho by ta výjimka byla?

Řekněme pro ty, co mají splněné olympijské limity a nejužší špičku. Simona Kubová, Jan Micka, Barbora Seemanová nebo pro holky do štafety. I ta má právo startu v Tokiu. Dále se jedná o dálkové plavce, kteří mají také šanci splnit podmínky účasti.

Právě Jan Micka řekl, že týden bez vody je znát. Po měsíci se „učí“ znovu plavat. Je to tak citelné?

Lze dělat samozřejmě fyzickou suchou přípravu, chodit do posilovny či zamíchat do tréninku jiné aktivity. Bez vody to ale nejde. To je jako příprava lyžaře bez sněhu, nebo Martiny Sáblíkové bez ledové dráhy. Budu se opakovat, voda je nepostradatelná.

A za teplem nemůžete…

Samozřejmě, ale nemá cenu se v tom pitvat. Chápeme úskalí současné doby.

Je ještě brzy, ale máte již představu, jaké bude mít české plavání finanční ztráty?

Paradoxně ani moc velké ne. Sice měl svaz zaplacené pro reprezentanty letenky a ubytování, o nějaké peníze jsme za storna přišli. Určitě to však nejsou finance, co nás trápí. Tady trpí sportovní aspekt. Ekonomické ztráty počítají provozovatelé bazénu. My spíš ‚šetříme‘. Nelítáme, soustředění jsou zrušena.

Nakoukněme také pod pokličku oddílů na Vysočině, respektive v jihlavském Axisu. Zde jsou možnosti ještě omezenější, že?

Tady je samozřejmě bit také provozovatel, Služby města Jihlava, a dále také Plavecká škola Jihlava. Co se týče přípravy, tak trenéři rozeslali modely tréninku. Každý se může aspoň nějak individuálně připravovat. Více se vymyslet nedá, není co.

Může delší odstávka znamenat výraznější problémy pro bazény technického rázu?

Všechno je otázka dezinfekce a dalších opatření. Nejvíc ale bude záležet na tom, jak dlouhá odstávka bude.

Vy osobně se ale teď nenudíte?

Na magistrátu je momentálně práce dost.

Kdo je Petr Ryška

Narozen: 28. 4. 1967

Pozice: Předseda Českého svazu plaveckých sportů

Kariéra: Bývalý reprezentant v plavání, reprezentační trenér a trenér JPK Axis Jihlava

Další: náměstek primátorky Jihlavy (rozvoj sportu a sportovních infrastruktury, stanovení strategií a rozvoj města)