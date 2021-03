Start ve virtuálním závodů v cyklistice není váš první letošní. Proč jste se rozhodla startovat i nyní?

Po rychlobruslařské sezoně mě oslovila moje agentura Sport Invest, jestli bych mohla v rámci virtuálního závodu seriálu Kolo pro život startovat na trati ve Znojmě. Nikdy jsem podobný závod nejela, tak jsem řekla, že to zkusím. To byl první impuls. A jsem ráda, že jsem si to zkusila. Bylo to super. Po tomhle závodě mi psal reprezentační trenér Tomáš Konečný, jestli bych nechtěla jet v rámci českého ŠKODA e-Cupu Tourmalet. Bylo to 18 kilometrů do kopce a díky tomu, jak to dopadlo (Sáblíková vyhrála ženskou kategorii – pozn. aut.), jsem se kvalifikovala na mistrovství republiky.

Změnil se vám kvůli těmto závodům odpočinkový nebo tréninkový plán?

Jela jsem dva závody v období, kdy jsem měla mít volno, to se tím pádem trochu změnilo. Musela jsem něco najet, což dělám i běžně, ale spíš se snažím víc odpočívat. Ačkoliv byla rychlobruslařská sezona krátká, byla náročná. Teď bych měla najíždět objemy a pohybovat se v nižších tepových frekvencích, ale tepovka mi najednou lítá nahoru. Mě to na trenažéru opravdu neskutečně baví a jsem ráda, že jsem do toho šla.

Jaká trať vás čeká?

Trasa má třicet a půl kilometru, je to nahoru dolů, skoro čtyři sta padesát výškových metrů. Normálně bych řekla, že je to pohodička, když jede člověk v balíku, ale tohle bude jiné. Je to v uvozovkách taková časovka na třicet kilometrů. Něco pod hodinku maximálního výkonu.“

Jaké si dáváte před závodem cíle?

Hlavně doufám, že mě to bude zase hodně bavit, tak jako jsem se bavila závody na trenažéru doteď. Uvidíme, jak to bude vypadat na místě. Bude to jiné, než jet doma, protože nás tam bude víc vedle sebe. I když je to virtuální závod, když člověk uvidí ty lidi, nervozita bude jiná, než když si „odskočím z gauče“. Každopádně si to protrpím od začátku do konce, ale ohromně se těším.

Máte na jaro i další cyklistické závodní plány?

Doufám, že se mi to podaří skloubit tak, abych jela L´Etape Czech Republic by Tour de France. Bude to super akce a lidé, kteří si chtějí zažít, jak to vypadá při tak velkém závodě, by si ji měli zkusit. Moc se těším. Bude to úplně něco jiného, svátek cyklistiky v České republice.