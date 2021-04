Tři týdny strávilo partnerské duo Lucie Maršánová, Jiří Šacl u Bolzana. „Byli jsme v Girlan. Odjeli jsme dva dny před tím, než se tady uzavřeli okresy,“ nastínil Jiří Šacl.

A přestože na jihu bylo hezky, běžci bydlící v Rančířově u Jihlavy se nešetřili. „Běhali jsme hlavně v kopcích. Bylo tam dobré počasí a ten třetí týden jsme už museli ty naše plány přehodnotit. Bylo to náročné, ale dobré,“ komentoval Šacl. „Bylo to i příjemné z toho pohledu, že jsme odjeli do jiného prostředí,“ doplnil.

V této době cestovat ale není žádný med. „Vyplnili jsme několik formulářů a udělali pár testů, ale cesta tam byla asi nejrychlejší,“ nastiňuje. Ovšem zpět už byly problémy. „Jeli jsme přes Německo, kde nás vyvedla policejní dodávka zpět do Rakouska. Řekli nám, ať si děláme, co chceme. To asi bylo kvůli jižnímu Tyrolsku, kde měli mutace viru. Místo osmi hodin jsme jeli jedenáct,“ podělil se o zkušenost.

Tento měsíc měla dvojice L+J v plánu další soustředění. „Ale nakonec se dubnové závody, na které jsme chtěli, zrušily, a tak jsme to přehodnotili a zůstaneme doma. Možná na konci dubna nebo začátkem května bychom ještě jeli do hor, do Itálie nebo Rakouska. Ale bude záležet na počasí. Je tam stále hodně sněhu,“ nastínil možný program Jiří Šacl.

To, co by absolvovat se svou přítelkyní chtěli, je závod v České Třebové na začátku června. „Na něj se zaměřujeme. Je to kvalifikace na červencové mistrovství Evropy v běhu do vrchu v Portugalsku,“ uzavírá.