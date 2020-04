Muži SK Jihlava skončili šestí v divizi D, což je velmi pěkný výsledek, nebo jste čekali ještě lepší umístění?

Kdybychom to hodnotili před sezonou, tak je s tímto umístěním určitě spokojenost. Musíme si říct, že máme snad jeden z nejmladších týmů v lize a průběh sezony vypadal hodně dobře. A kdybychom nějaké herní víkendy zvládli lépe, mohli jsme pomýšlet i na lepší výsledky. Ale i tak jsme spokojeni.

Co bylo největší sílou týmu?

Největší naší sílou byla asi chuť všech hráčů. Díky tomu jsme odehráli opravdu dobré zápasy.

Kdo váš výběr táhl, nebo to byl týmový výkon?

Důležitou osobností je Honza Beránek, který patří k nelepší střelcům. Novým kapitánem se stal Honza Horský a tým určitě také táhl. A velkou oporou byl brankař Štěpán Vyskočil. Ale i ostatní na tom mají velké zásluhy.

Jaké zápasy se nejvíce povedly?

Asi jeden z nejlepších zápasů v sezoně byl s prvoligovým Startem98, který jsme prohráli až v závěru zápasu.

A které se naopak vůbec nevydařily?

Mezi hodně nepovedené bych zařadil dvojzápas s Okříškami, a z dlouhodobého hlediska se nám nedaří na tým Dačic.

Změní se kádr do příští sezony. Přijdou nějaké nové tváře, nebo někteří hráči odejdou?

Velké změny v kádru by neměly být. Tým bychom měli spíše doplnit některými dalšími mladými hráči.

Budou ambice pro příští ročník vyšší?

Bude to snaha dostat se do bojů o vyšší ligu.

Co nyní dělají florbalisté SK? Dáváte jim nějaké plány, co mají dělat, nebo odkazy na videa. Například zlepšovat techniku či střelbu?

Situace přišla, když pro nás mělo začít přechodné období. Toho jsme využili k odpočinku, takže hráči mají volno a udržovat se musí sami. Myslím, že to jim to jen prospěje. Žádné úkoly jsme jim nedávali.

Měly by se podle vás výsledky nedohrané sezony anulovat, nebo vzít konečná umístění po základní části a ta promítnout do případných postupů a sestupů?

Myslím si, že výsledky by se měly anulovat. Těžko by se hledal správný klíč nedohraných soutěží, A podle soutěžního řádu to ani jinak nejde. Pro některé týmy to je určitě nešťastné, ale tahle situace není pro nikoho jednoduchá.