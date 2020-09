Tomáš Valík z KK Ježci Jihlava předjímal, že utkání v Rakovicích bude těžké. „Bohužel se to potvrdilo,“ pokrčil rameny jeden z hráčů, který spolu s Petrem Dobešem duel rozjeli.

A rozjeli ho velmi dobře, a když se v prostředním dějství zápasu přidali i Robin Parkan a Jan Kotyza, vypadalo to s týmem z Vysočiny více než dobře. „My jsme ve dvou třetinách utkání byli jasně lepší, vedli jsme 3:1 a o sto kuželek. Takové zápasy se většinou nepouští, to by tým na téhle úrovni měl dotáhnout,“ říká Valík.

Interliga mužů

2. kolo: RAKOVICE - JIHLAVA 5:3 (3629:3585), Varga 614, Magala 625, Urban 595, Bielik 564, Šintál 619, Ivančík 612 - Valík 610, Dobeš 643, Parkan 645, Kotyza 599, Braun 562, Partl 526.

Ostatní výsledky: Vrútky - Bratislava 8:0, Velký Šariš - Rokycany 2:6, Husovice - Slavoj Praha 5:3, Sučany - Luhačovice 6:2, Podbrezová - Rokycany 7:1.

Jenže i v kuželkách je možné „cokoliv“. Daniel Braun a Stanislav Partl na výkony svých spoluhráčů vůbec nenavázali a domácím dovolili, aby výsledek otočili na 5:3! „Bylo to selhání. Oběma hráčům to vůbec nesedlo. Nedokázali se přizpůsobit drahám. Hned na té první jsme ztratili šedesát kuželek, to je šíleně moc, to se jen tak nevidí. Domácí vycítili šanci, byli v tranzu, i proto, že bylo plné hlediště diváků. A dotáhli to do zdárného konce,“ reaguje Valík.

Hosté porážku nešli hodně těžce. „Jsme moc zklamaní, rozehrané to bylo skvěle. Udělali jsme trochu i taktickou chybu, protože jsme dali na poslední třetinu momentálně nejslabší hráče. Podcenili jsme. Bohužel,“ dodává.

O víkendu má jeho tým volno. K dalšímu mači v elitní soutěži nastoupí v sobotu 26. září v Brně.