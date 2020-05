Osmnáctiletý „řízek“ měřící 196 cm měl ke sportu vztah odmala. „Do školy jsem chodil na Rošárnu (ZŠ E. Rošického – pozn. red.), takže jsem devět let plaval,“ přibližuje Šiimon Šuster, který poté zkusil i silový trojboj. „Abych získal nějakou sílu. Ale bohužel jsem si zranil záda. Nedělal jsem to chytře. Posiloval jsem s těžkými váhami a tělo na to nebylo připravené,“ vzpomíná.

Sílu měl, ale prý také dost tuků. „K silovému trojboji je to potřeba. A já chtěl zhubnout. Kamarád mě vzal na lekce kickboxu, a pak jsem začal dělat box. Kickobox byl spíš jen kondiční, a já chtěl hlavně kontakt,“ doplňuje Šimon Šuster.

Zprvu ale nebyl vůbec jednoduché najít pro něj v juniorské kategorii a váze nad 91 kg soupeře. „V téhle kategorii je to pak váhově neomezené, a my jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. Domluvili jsme dva zápasy. Ten jeden byl s minulým vicemistrem republiky Trochtou. On měl dvě stě deset centimetrů a sto třicet šest kilo, já o čtyřicet míň. Ale ve třetím kole byl počítaný a já vyhrál. Stejně tak i v tom prvním utkání,“ nastiňuje první úspěchy.

Díky tomu se zrodila myšlenka v roce 2019 přihlásit Šimona Šustera na mistrovství České republiky. „Mělo nás tam být šest, ale nakonec jsme byli čtyři. Semifinále jsem vyhrál na body, finále rozhodčí ukončil ve druhém kole. Já ho natrefoval, on spadl, a když jsem ho trefil znovu, byl podruhé počítaný,“ přibližuje cestu za prvním zlatem. „To bylo docela překvápko. Ale všichni mi věřili. U nás v Gauner clubu je to hlavně o tom, že se umíme dobře připravit. Já sice neměl moc techniku, ale máme tady tvrdé páteční sparringy. Kolikrát mě někdo i vypnul, teče krev proudem,“ pousmál se Šuster, který vyzdvihl práci trenéra Pavla Fejta. „Je to jeho zásluha. Díky němu to máme nastavené, že je to boj o život. A já tam přišel a ty kluky jsem prostě vymlátil,“ shrnul.

Tím tak trochu shrnul své silné stránky. „Myslím, že na svojí váhu jsem dost rychlý. Mám i sílu a hlavně jsem vysoký a odolný ze sparringů, jen tak mě někdo nezlomí,“ tvrdí.

Po úspěšném šampionátu se prý hodně věcí změnilo. Tou nejzásadnější je, že se posunul do nižší váhové kategorie. Nyní boxuje ve váze 81 až 91 kg. „Hlavní důvod byl, že jsem chtěl víc zápasů. Hlavně mě to tam nebavilo, nebylo to moc technické. Byla to spíš taková pranice s tlouštíky. Proto jsem zhubl více než šest kilo,“ říká Šimon Šuster, který od té doby stihl dalších šest zápasů. A výsledek? Všechny vyhrál! „Jsem neporažený,“ těší ho. „Tady je to už víc o boxu, i když jsou tam i menší a obalenější kluci. Je to víc o fyzičce, ale pořád si myslím, že i tak jsem rychlejší než většina,“ doplňuje.

Potřebné sebevědomí mu nechybí. I proto má jasný cíl. „Chci se dostat na mistrovství republiky mužů, kam jsem z juniorů tento rok přešel. Projít kvalifikací a dostat se na finálový turnaj. Loni to bylo v Lucerně. Tam bych se chtěl podívat a třeba vybojovat nějakou medaili, nebo se nějak ukázat,“ vyhlíží další úspěchy boxer z Kostelce, který v omezeném režimu nezahálel. Využil všeho, co našel po ruce na zahradě. „Bydlím na vesnici, takže jsem házel s kameny, s kládami. Hodně běhal, zvedal pneumatiky, přitahoval se na stromě,“ přibližuje své tréninky. „Už se ale těším na to, až se začne normálně,“ dodává.