České tenistky ve finále zdolaly pár Bethanie Matteková-Sandsová a Iga Świąteková 6:4, 6:2 a společně vyhrály finále grandslamu už potřetí. Poprvé slavily před třemi lety v Paříži a druhý grandslamový titul přidaly ve stejném roce ve Wimbledonu.

„Byl to úžasný turnaj. Jsem nadšená, že jsem tady mohla být. Cítím se tu dobře, a už se těším, až se příští rok vrátím,“ zářila dojatá česká šampionka.

„Byly to dva týdny plné emocí. Jsem ráda, že jsme to dotáhly až do konce. Tuhle jízdu jsme si užily,“ rozplývala se Kateřina Siniaková.

Pětadvacetieltá Krejčíková napodobila francouzskou legendu Mary Pierceová, která v Paříži ovládla dvouhru i čtyřhur v roce 2000. Předtím se to povedlo také legendám Martině Navrátilové (1982, 1984), Američankám Billie Jean Kingové (1972) a Chris Evertové (1974-75), Australance Margaret Courtové (1973) a Rumunce Virginii Ruziciové (1978).

Ruthless. Tireless. Peerless.



The first woman to sweep the singles and doubles events at a Grand Slam since Serena Williams in 2016.



? @BKrejcikova | #RolandGarros ? — wta (@WTA) June 13, 2021

Krejčíkové vysekla poklonu loňská vítězka pařížské dvouhry Polka Świąteková. „Gratuluju ti ke skvělému turnaji, dokázala si něco neuvěřitelného.“

Krejčíková se nyní stane podruhé v kariéře světovou deblovou jedničkou. V čele pořadí WTA ve čtyřhře už byly dvanáct týdnů se Siniakovou na konci roku 2018 a na začátku sezony 2019.