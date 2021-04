Jihlavský trenér BC Vysočina Petr Pešout byl nejdřív nadšený, za pár dnů zklamaný. V klubu už se chystali na sportovní restart, ale snaha přišla vniveč. „Snad třeba za čtrnáct dní,“ bere nešetrné rozhodnutí ministra zdravotnictví kouč s trochou nadhledu.

Petr Pešout. | Foto: archiv Deníku

Ještě v pátek to vypadalo nadějně a basketbalový klub BC Vysočina začal pomalu ožívat. „Člověk to sleduje, hltáme to a jsme za tyhle zprávy rádi. Samozřejmě všeho, co umožní situace, bychom využili. Všichni jsou už natěšení, i ti malí chtějí trénovat. A když to bude možné, tak si dáme venku basket na plácku,“ hlásil před pár dny trenér Petr Pešout.