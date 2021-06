Odpolední program čtvrtého ročníku začal tradičně dětskými závody, při kterých někteří z účastníků převedly opravdu vynikající výkony. Uznání ale zaslouží výkony všech dětí, kteří se na start postavily. Proto byly všichni oceněny nejen limonádou a občerstvením v cíli, ale i věcnými cenami. Následoval závod rodinných týmů, kde šlo hlavně o zábavu.

Program pak vyvrcholil závodem dospělých. Třináctka statečných se od chaty Gizela vydala nejprve pod vlekem pár desítek metrů do kopce, pak z kopce až na parkoviště pod sjezdovkou a pak opět vzhůru. Ženy jednou, muži dvakrát. Zpočátku se zdálo, že závod bude jasnou záležitostí pro mladého Jakuba Jonáše (AC Speedrun Brno), který byl na závodě už loni, v závěru se před něj však dostal Pavel Slezák z MST Jihlava, ten náročnou trať o délce přes dva kilometry zdolal v čase 11:37. Za jeho zády doběhl Jonáš. Nejen že zopakoval druhé místo z loňska, ale také opět vyhrál kategorii mužů do 34 let. Třetí pak byl v cíli Dušan Čurda. Zatímco loni běžela pětice žen, letos se na start postavila jediná a to Alena Čápová z Třebíče, její čas na jedno kolo byl 13:33.