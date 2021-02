Jihlavský tyčkař Jan Švec neměl na halovém mistrovství České republiky v Ostravě moc štěstí. Ačkoliv před víkendem přiznal, že v tréninku má formu solidní ale na závodech to není ono, chtěl ve Vítkovicích uspět.

Místo psychiky ho ale zradilo zdraví. Zadní stehenní sval se ozval v tu nejhorší možnou dobu. „Bohužel hned v prvním pokusu mi v něm při odrazu škublo,“ nebylo mladému reprezentantovi Atletiky Jihlava do zpěvu.

Zapsal tedy jen základních 435 cm. Další pokusy už raději nešel. „Sice ten skok byl jeden z těch lepších, skočil jsem to, ale nechtěl jsem riskovat,“ doplnil atlet, který skončil sedmý.

Důležité teď je, aby se dal co nejdříve dohromady a mohl znovu závodit. „Ještě nevím, jak to bude akutní, ale nevypadá to zase tak zle. I když halovku raději už nepůjdu. Zadní stehenní sval je zrádný, asi by se to nevyplatilo,“ je jasné Švecovi, že čím víc volna bude momentálně mít, tím bude návrat do tyčkařského sektoru jistější.