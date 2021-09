Hlavně v prvním poločase, který jeho ovečky vyhrály šestibrankovým rozdílem, to bylo představení jako z partesu. „Hráli jsme aktivně, sice s rizikem, ale otevřeně. Přesně takto bych si představoval, aby naše výkony vypadaly v každém utkání,“ zdůraznil lodivod Sokola.

Naproti tomu na střední pasáž druhého dějství by nejraději zapomněl. Najednou to bylo jen o branku a do mysli novoveselských fandů se vnášely chmury. „Hra se zpomalila a my trošku vypadli z tempa. Těch důvodů ovšem bylo vícero,“ zmínil.

A svá slova dále rozvedl. „Trošku nás doběhla únava, způsobená vysokým tempem prvního dějství. Navíc se projevilo i to, že v týdnu spousta našich hráčů bojovala s virózou.“

Právě v těchto okamžicích svému mužstvu výrazně pomohlo publikum a možný zvrat házenkáři Sokola odmítli. „Těžké okamžiky jsme zvládli a zápas nakonec s lehkostí dovedli do vítězného konce,“ usmíval se Kostka.

Ten výjimečně, vedle kvalitního týmového výkonu, přece jen jednoho hráče vyzdvihl. „Celý mančaft dokonale táhl jeho kapitán, gólman Víťa Schams.“

S jeho slovy souhlasil také trenér KP Brno Pavel Hladík, který se opět vrátil na dobře známá místa. „Víťa Schams v brance byl rozdílovým hráčem. Navíc se znovu ukázalo, jak důležité je mít halu plnou fanoušků. Bude chvíli trvat, než si na to hráči znovu zvyknou. Novému Veselí mohu jen poblahopřát k výhře v zápase, který byl skutečnou reklamou na házenou,“ hodnotil bývalý dlouholetý kouč Sokola.