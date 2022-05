Výsledky Final 4

semifinále

SOJKY - Tygři 80:65

Basket - USK 78:73

o 3. místo

USK - Tygři 82:60

finále

SOJKY - Basket 86:66

V semifinále zdolali potřetí v sezoně Tygry a zajistili si tak jistotu medaile z letošního ročníku extraligy. „Po dobrém jsme se spokojili s vedením a musím říct, že Tygři podali velmi dobrý výkon,“ glosoval zápas trenér Sojek Andrej Červenka na svazovém webu. „Nakonec se nám podařilo trefit něco zvenku a zápas urvat.“

Finále s Basketem Brno bylo paradoxně jednoznačnější záležitostí Sojek.

V úvodu sice vedli Brňané, pelhřimovští hráči ale dokázali ve druhé čtvrtině skóre definitivně otočit a útočnou smrští ve třetí části rozhodnout duel ve svůj prospěch. „Myslím, že to byl pěkný zápas, z naší strany nejlepší v sezoně,“ těšilo po závěrečném klaksonu jednoho ze zahraničních hráčů Sojek, křídelníka Jakuba Wiktora Coulibalyho. „Klíčové byly doskoky, které jsme si dokázali pohlídat.“

Španělský rozehrávač Jorge Sanchéz-Ramos Pereda si pochvaloval dobrou obranu týmu: „Věděli jsme, že to bude proti Brnu těžký zápas. Mají dobrý tým, hráli dobře po celou sezónu. Ve finále na jeden zápas může vyhrát kdokoliv a jsem rád, že jsme to byli my. V první půli to bylo vyrovnané, pak jsme se zlepšili v obraně, a to bylo klíčové pro výhru.“

„Naší ambicí bylo tady zvítězit, takže cítíme zklamání. Finále jsme nezvládli, bojovali jsme, ale Sojky byly lepší,“ uznal trenér Basketu Martin Vyroubal.

Duel o třetí místo vyhrál USK Praha, který zdolal Tygry 82:60 a vybojoval bronzové medaile.