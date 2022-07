Letos prošly do finále přes Polky Ilonou Sztwiertniovou a Wiktorii Wroblovou, které přehrály rovněž jednoznačně 3:0 (8, 7, 4). „Je to neuvěřitelný pocit. Doufaly jsme, že to můžeme dokázat, hrajeme spolu už pátým rokem a konečně se to povedlo. Finále určitě nebylo tak jednoduché, jak by se při pohledu na výsledek mohlo zdát. Chtěly jsme být aktivní, ale soupeřky to dobře zkracovaly a byly nepříjemné. Ale zvládly jsme to a máme obrovskou radost,“ řekla po zápase Linda Záděrová pro svazový web ping-pong.cz.

Linda Záděrová (ročník 2003) přišla do HB Ostrov před nadcházející sezonou z Hodonína a měla by být oporou družstva, které postoupilo do extraligy družstev v ženské kategorii.