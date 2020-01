Divizní florbalisté SK Jihlava získali v úvodním dvojkole nového roku čtyři body.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Letošní premiéru odstartovali hráči SK děsivě. Po necelých čtrnácti minutách zápasu ztráceli s Vysokým Mýtem tři branky! Ale výběr kouče Romana Komendy to nezabalil. „Po nevydařené první třetině jsme se výborně dostali do zápasu,“ potěšilo trenéra , jehož svěřenci třemi góly v prostřední části skóre úplně otočili. A kdyby přidali další, šance na to měli, mohlo být ještě veseleji. „Nakonec rozhodlo nepromenování šancí,“ ví Komenda, který musel vzít za vděk alespoň bod. Mýto totiž vyhrálo 5:4 po nájezdech .