Už před zápasem měl nový trenér SK více otazníků než příjemných povinností v podobě určování sestavy. Z té mu postupně vypadlo deset hráčů, a tak odcestoval tým z Vysočiny na horkou půdu favorizovaného Hodonína pouze se dvanácti hráči do pole.

Byla to odvaha, ale někdy se vyplácí. A právě to byl případ letošní premiéry. Tři body totiž putovaly do Jihlavy! „Soupeř hrál aktivně, místy nás pořádně mačkal, ale my se drželi naší taktiky a nakonec z protiútoků udeřili. Musím všechny hráče pochválit, každý tu makal na více než sto procent,“ byl po zápase spokojený Doležal.

Po první třetině, i díky obětavosti a brankářskému umu Bártů, vedl jeho tým 3:1. Stejným výsledkem skončila i prostřední část. Čtyřbrankový náskok si hosté v posledním dějství zkušeně pohlídali, stejně tak i cenné tři body. Domácím pracovaly nervy, takže v závěru byla k vidění i hromadná potyčky, která udělala symbolickou tečku za zápasem.

1. liga

HODONÍN – SK JIHLAVA 3:6

Branky a nahrávky: 6. Rapant (Navrátil), 16. Švagerka J. (Hübl), 42. Rapant (Navrátil, Tóth D.) – 2. Růžička (Střecha, Jiskra), 10. Střecha (Fejt), 14. T. Hlavatý (Mareš), 23. Vávrů, 23. Pošvic (Fejt, Jiskra), 24. Střecha (Pošvic). Rozhodčí: Orság, Zvařič. Vyloučení: 7:5. Navíc Hübl (HOD) 5+OK. Využití: 0:2. Střely na branku: 24:20. Diváci: 44. Třetiny 1:3, 1:3, 1:0. SK Jihlava: Bártů – Harasim, Vávrů, Jiskra, Mareš – Růžička, Zápotočný, Král – Pošvic, T. Hlavatý, Střecha – Fejt.