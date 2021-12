/FOTOGALERIE/ Fotbalový zběh. Solidně měl rozběhnutou fotbalovou kariéru třebíčský rodák Radek Houser. Dokonce byl na testech v brněnské Zbrojovce. Pobíhání po zelených pažitech mu však zhatily zdravotní problémy i jistá ztráta motivace. Tu poté našel ve zcela odlišném sportovním odvětví. V současné době je členem české snowboardcrossové reprezentace. V ní je tak kolegou olympijských vítězek Evy Samkové i vzdáleně Ester Ledecké.

Český reprezentant ve snowboardcrossu Radek Houser. | Foto: archiv Radka Housera

Fotbalistu Radka Housera znají především příznivci HFK Třebíč, kde působil většinu své kariéry. „Já jsem ale původně začínal s lyžováním,“ překvapuje poprvé pětadvacetiletý sportovec. „Taťka má klub v Třebíči, my jsme ale především přes zimu jezdili do Jeseníků, do Malé Morávky. Tam táta působil, měl tam lyžařskou školu. Pod ním jsem tam vlastně začal s lyžováním. To mi vydrželo do zhruba osmnácti let,“ vysvětluje specialista především na slalom a obří slalom.