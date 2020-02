Chtělo by se říci, že Kácov bude spíš ideální destinací pro soustředění fotbalistů, jelikož tato obec disponuje výborným pivovarem. Nicméně toto lákadlo nebylo tím, proč fotbalový ženský výběr z Jihlavy zvolil Kácov. „My už jsme tam byli v létě, byli jsme tam spokojení, takže volba byla na zimu jasná,“ říká trenérka Kateřina Valentová. „Oni tam mají novou nafukovací halu, takže pro nás ideální podmínky pro trénování. Mohli jsme kombinovat trénink venku i uvnitř. Celé tři dny jsme ji měli k dispozici, byly odendané sítě, prostoru tedy dostatek,“ doplňuje.

Takřka kompletní

K dispozici mělo trenérské duo Valentová, Pojezná takřka kompletní kádr. „Holek bylo patnáct, z toho Radka Jelínková je po operaci kolena, takže ta šla lehce. Uvidíme, co ta postupná zátěž s nohou udělá. Doufáme, že na jaře k dispozici bude,“ přeje si jedna z trenérek FKM Vysočina, která na soustředění postrádala Markétu Kutlvašrovou. „Ta jediná doma zůstala, má angínu. Ale byla stále s holkama v kontaktu na videohovorech, takže s týmem žila. A v domácím prostředí to pak dožene,“ usmívá se Valentová, že dávkám ze soustředění marod neunikne.

A možná ani uniknout chtít nebude, protože celkově s přístupem prý nemají její svěřenkyně žádný problém. „Všechny holky to přežily, poprvé se nám nikdo nezranil, a ze soustředění odjížděly unavené, tak, jak to má být,“ říká trenérka. „Holky chtějí pracovat. Makají na plné pecky, jak to má být. Byla to super práce a já to mám v tomto směru usnadněné. Je to naprosto skvělý tým,“ spokojeně konstatuje.

Makat se musí, hráčky to prý ví

Samy hráčky prý ví, že třífázové tréninky, kterými každý den procházely, jsou zapotřebí. „Jednou jsme přípravu neměli, a to jaro mají holky stále před očima. O to víc ví, že makat musí, a bude to pak vidět, nejen na jaře, ale že se jim hraje pak skvěle,“ tvrdí Kateřina Valentová, která se svou kolegyní Lenkou Pojeznou „mučily“ fotbalistky Vysočiny dopoledne venku, odpoledne se pilovala technika v hale, kde večer bylo ještě posilování při kruhovém tréninku spojené s kompenzačními cviky.