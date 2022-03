Začíná to být v letošní sezoně obehraná písnička. Po kvalitním výkonu proti jednomu z top mančaftů v Česku předvedou extraligoví házenkáři Nového Veselí v dalším utkání naprostý opak. Podobně tomu bylo v nedělním zápase 20. kola na palubovce Frýdku-Místku. Celek z Vysočiny se odtud vrátil s porážkou 27:30. „Nedokážeme se zkoncentrovat na dva vrcholy v jednom týdnu,“ mračil se kouč Nového Veselí Peter Kostka.

Ačkoliv se zápas rozhodl až v závěrečné pětiminutovce, slovenský kormidelník Sokola viděl klíčové okamžiky jinde. „Dát sedmadvacet branek a nezískat ani bod znamená, že jsme strašně špatně bránili. Hlavně z první půle jsme měli vytěžit více. Do zápasu jsme se po pauze dokázali vrátit, ale soupeři jsme ve skóre neodskočili,“ popisoval.

Nakolik se na výkonu jeho mužstva podepsala středeční prohra ve finále Českého poháru s Plzní nechtěl Kostka spekulovat. „Nějakou stopu to na nás zanechalo, to je jasné. Ještě na pátečním tréninku jsem viděl, že hráči mají tu středu stále v hlavách. Ale to není žádná omluva,“ komentoval.

Mladý a také úzký kádr zaznamenal v této sezoně velký progres. Neustálé výkyvy jej ovšem trápí. „Na klíčových pozicích nemáme takovou konkurenci, abychom zvládali anglické týdny. Je to určitá daň za úspěch v poháru, čímž ale nechci některé naše výkony omlouvat,“ zdůraznil.

Velkou ztrátou je především absence střední spojky Anura Burnazoviče. „Anur přišel do týmu jako lídr, jenže teď kvůli problémům s kolenem hrát nemůže. Uvidíme, zda vůbec stihne zápasy play-off,“ přemítal.

O postup do vyřazovací části by celek z Vysočiny neměl přijít. Odmítl však možnost si svoji situaci v tabulce výrazně vylepšit. „Pokud bychom ve Frýdku vyhráli, mohli jsme mít výchozí pozici před play-off úplně jinou,“ uvědomoval si.

Do příštích zápasů očekává kouč Veselí od svého týmu úplně jiný přístup. „My nemůžeme hrát profesorskou házenou. Musíme jít na krev, hrát gladiátorsky,“ burcoval Kostka.