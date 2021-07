Jel pro medaili a nevrací se s prázdnou. Sprintér Eduard Kubelík skončil na mistrovství Evropy do dvaceti let v atletice v estonském Tallinnu v běhu na 200 metrů druhý, když na 20,82 vylepšil o sedm setin sekundy vlastní osobní i národní juniorský rekord.

Eduard Kubelík. | Foto: Jana Kodysová

Mladíka z Třeště, který běhá za klub Atletika Jihlava, porazil jen Brit Derek Kinlock v osobním rekordu 20,72, bronzovou medaili získal Ital Federico Guglielmi, také on si vylepšil osobní rekord, a to na 20,98. „Určitě to nemohlo dopadnout lépe. Sám jsem si nebyl jistý, zda to tak dopadne, ale chtěl jsem tomu dát vše a dal jsem tomu vše,“ komentoval svůj výsledek v cíli závodu Eduard Kubelík. Postupoval bez problémů, z rozběhu časem 21,10 ze čtvrtého místa a ze semifinále časem 21,11 ze druhé pozice.