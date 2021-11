Na postup se nadřeli možná více, než by před začátkem zápasu očekávali. V úterním večeru si extraligoví házenkáři Nového Veselí zajistili postup mezi nejlepší osmičku v Českém poháru vítězstvím 30:28 nad Jičínem až po sedmičkovém rozstřelu. „Postup nás těší, na druhou stranu nám ale zápas dal několik důvodů k zamyšlení,“ konstatoval kouč celku z Vysočiny Peter Kostka

Na mysli musel mít především úvodní čtvrtinu zápasu. Vždyť jeho ovečky po tristním začátku prohrávaly už 3:10! „Tak nekoncentrovaně, ale dalo by se říci, že i amatérsky, už do následujících zápasů nastoupit nesmíme,“ zdvihl varovný prst.

Na výkonu házenkářů Sokola se mohla projevit delší pauza, kterou nabrali kvůli odloženému utkání naší nejvyšší soutěže proti Frýdku-Místku.

Na to se ovšem slovenský kouč nechtěl vymlouvat. „Něco podobného nám rozhodně nemůže sloužit jako omluva nebo snad dokonce výmluva. Především naši klíčoví hráči by měli být nositeli kvality, to se ovšem při úterním utkání nepotvrdilo,“ mrzelo jej.

Na druhou stranu musela kormidelníka klubu z Vysočiny potěšit velká mentální síla, díky které dokázal zápas v normální hrací době dotáhnout k remíze. „To mě samozřejmě těší. Opět jsme ukázali, že máme v tomto ročníku mimořádně kvalitní kolektiv, který je ale především vnitřně nesmírně silný,“ lebedil si.

Povzbuzení pohárovou výhrou by si chtěli hráči Nového Veselí přenést také do extraligových bojů. „Pevně věřím, že nám postup dál pomůže. Od některých hráčů ovšem očekávám vyšší kvalitu,“ upozornil Kostka.

Los čtvrtfinále pohárové soutěže rozhodl o tom, že tentokrát se celek z Vysočiny vypraví na palubovku svého soupeře. Ve sváteční středu 17. listopadu, což je oficiální termín čtvrtfinále, se postaví do cesty mužstvu KP Brno, které trénuje dlouholetý bývalý trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

Los čtvrtfinále Českého poháru (oficiální termín - středa 17. listopadu):

Dukla Praha - Karviná

KP Brno - NOVÉ VESELÍ

Hranice - Plzeň

Lovosice - Kopřivnice