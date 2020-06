Český atletický svaz nachystal sérii šesti mikromítinků, kterou chce celoplošně zahájit závodní sezonu. Start prvního z nich? Všichni začnou 1. června. „Je to dělané proto, aby se zapojilo co nejvíce klubů. My jsme se rozhodli také přihlásit,“ říkala před měsícem předsedkyně Atletiky Jihlava Jana Nováková Hotařová.

Čas plynul a nyní přišel den D. „Kromě těch menších jsou tři základní a velké závody. Na Kladně budou Špotáková, Staněk, nebo třeba Maslák. Ale naše děti nebudou ochuzeny. Dostanou jejich kartičky. Myslím, že už se na závody těší,“ doplňuje.

V jihlavském areálu Na Stoupách se začíná závodit od 15 hodin. K vidění budou souboje v kategoriích od starších žáků až po dospělé, a to ve čtyřech disciplínách. Běhu na 60 metrů, osmistovce, ve skoku do dálky a hodu oštěpem. „Výsledky budou zaznamenávány do systému atletického svazu a normálně se budou započítávat,“ nastiňuje Nováková, která počítá s tím, že se zúčastní kolem padesáti atletů.

Mezi nimi by mohl být i nadějný Eduard Kubelka. Halový mistr České republiky v běhu na 200 metrů je momentálně největší hvězdou Atletiky Jihlava. „Eda je v reprezentaci, takže může být pozvaný někam jinam. Pokud ne, tak by se měl zúčastnit. Určitě by to bylo pro děti motivační, kdyby tady závodil,“ potěšilo by šéfovou klubu.

Ač se vládní opatření rozvolňují, do jihlavského atletického areálu bude moci maximálně tři sta lidí. „Organizace bude složitější,“ tuší Nováková, která ale doufá, že atleti, trenéři, rozhodčí i rodiče se na stadion vejdou. A také věří, že Spolu na startu bude mít dobrou atmosféru. „Fandit se myslím bude. Atleti se navzájem podporují,“ dodává.