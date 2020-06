V pondělí se po celé republice na atletických stadionech závodilo. Český svaz vyzval kluby, aby společně otevřely novou sezonu závodem Spolu na startu. Většina na tuto nabídku kývla a v Jihlavě si restart po koronavirové pandemii pochvalovali.

Spolu na startu byl závod, který se konal po celé republice. Soutěž si nenechali ujít ani v Jihlavě. | Foto: Deník / Vít Brabec

Na jihlavských atletech bylo v areálu Na Stoupách patrné, že mají chuť a chtějí si zasoutěžit. Ač to bylo jen mezi sebou, jelikož do závodů Spolu na startu se zapojovali jen kluboví reprezentanti. „Je to fajn, že se to celorepublikově rozjelo. Děcka šla do závodů s elánem. Bylo pěkné vidět, že někteří si vyzkoušeli pro ně netypické disciplíny. I když není jejich distancí osmistovka, tak si to vyzkoušeli,“ říká jedna z trenérek Atletiky Jihlava Marie Pytlíková.