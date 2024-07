Krpálek ovládl předchozí dvě olympiády, v brazilském městě Rio de Janeiro ovládl kategorii do 100 kg, v Mekce juda Tokiu pak těžkou váhu. V přípravě na Paříž pak řešil dilema. „Nakonec jsem se rozhodl, že budu startovat opět v těžké váze. Shazování by bylo velmi obtížné,“ uvažuje nahlas Krpálek.

Navíc existuje i další lákadlo. „Utkat se Teddym Rinerem,“ zmiňuje modlu francouzského juda. Pokud by český velikán porazil francouzského obra, do dějin juda by se zapsal už naprosto nesmazatelně.

Obě atletky ze Žďárska už rovněž pod olympijskými kruhy startovaly. Novoměstská rodačka Lada Vondrová, která pochází z Jimramova, se však potýká se zdravotními problémy, a tak přišla o pozici české jedničky na čtvrtce. Tu zaujala táborská Lurdes Gloria Manuel.

O postup alespoň do semifinále se pokusí také rodačka z finského Seinäjoki Kristiina Sasínek Mäki. První krůčky však už podnikala ve Žďáru nad Sázavou, proto si vybrala i český národní dres, ačkoli český svaz mívá tvrdší limity na velké akce.

V Tokiu startovala sedm měsíců po narození syna Kaapa. Nyní přidá druhý start, do Paříže postoupila díky výbornému světovému žebříčku.

To střelec Petr Nymburský potajmu může snít o medaili. Opravňují ho k tomu výsledky z velkých akcí, je mistrem světa z Baku 2023 v závodě na 60 ran vleže, kde vybojoval i stříbrnou medaili v disciplíně 3x20 ran. V Tokiu skončil v libovolné malorážce na 50 m sedmnáctý.

Pochází z Rytova na Pelhřimovsku a nad jeho kariérou má dohled otec Petr Nymburský starší. „Táta kvůli mně založil střelecký oddíl v Černovicích,“ vzpomíná olympionik, jenž však už má klubovou příslušnost ve Škodě Plzeň.

Zbývající trojlístek tvoří nováčci. Pelhřimovská taekwondistka Dominika Hronová se kvalifikovala až dodatečně, po redukci žebříčku v její hmotnostní kategorii do 57 kg. Dnem D by mohl být pro závodnici oddílu Taekwondo Lacek osmý srpen.

Pro účast v Paříži udělal vše také sprinter z Třeště Eduard Kubelík. Závodník Atletiky Jihlava se představí na dvoustovce v doprovodu dalších reprezentantů Ondřeje Macíka a Tomáše Němejce.

Třebíčsko se stává jednou z bašt cyklistiky. Na olympiádě se představila náměšťská dráhařka Lenka Valová. V Aténách 2004 startovala v individuální stíhačce, na Giro d'Italia i Tour de France se skvělými výkony uvedl třebíčský rodák Jan Hirt. Třetí do party je pak další třebíčský dráhař Jan Voneš, který se představí v madisonu a omniu.