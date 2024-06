Anketa Deníku, zda v českém sportu hraje primát fotbal, či hokej, dopadla jednoznačně. Je možné, že kdyby respondenti odpovídali před měsícem, výsledky by vypadaly jinak. Jenže senzační titul hokejových mistrů světa z domácího šampionátu přehlušil všechno. I vyvrcholení fotbalové FORTUNA:LIGY, i přípravy na Euro 2024. Jak se vyjádřili k tématu sportovní osobnosti z Vysočiny?

Čeští hokejisté ziskem mistrovského titulu na domácím šampionátu pobláznili celou republiku. | Foto: Deník/Radek Cihla

Podle jednatele HC Dukla Jihlava Bedřicha Ščerbana při rozhodování mezi fotbalem a hokejem záleží na respondentovi. „My máme k tomuto tématu udělaný i odborný průzkum. Z něho vyplývá, že respodenti se rozdělují na dvě části. V mužské populaci byla oblíbenost obou sportů na stejné úrovni. U žen je jednoznačně jedničkou hokej,“ prozradil bývalý hokejový obránce.

Člen výkonného výboru Českého hokeje navíc připomíná i vyšší úspěšnost zimního sportu. „Nejen pod vlivem aktuálních událostí na pražském mistrovství světa si myslím, že i výsledky posledních let naznačují, že je na tom momentálně lépe hokej,“ říká Ščerban. „Nejen letošní titul mistrů světa mužů, ale i poslední medaile výběru do dvaceti let, progres ženského hokeje, který začíná vozit medaile pravidelně a také úspěchy parahokejistů naznačují, že v současnosti má hokej navrch.“

V letošním roce našlapaném vrcholnými událostmi se během měsíce poměří sledovanost hokeje i fotbalu. „Já jsem dřív fotbal hrával. Musím však říct, že hokej patří k Čechům a upřímně – i mě pražské mistrovství zcela pohltilo,“ přiznává Matěj Večes, trenér amerických fotbalistů Vysočina Gladiators. „Musím navíc říct, že cesta našich kluků ke zlatu mě v mnohém inspirovala. A věřím, že i naše hráče. Přiznávám proto, že teď jsem mnohem větší fanoušek hokeje. Pokud však budeme zlatí na EURU a zavoláte znovu, tak řeknu, že to je na stejno.“ (smích)

Mistrovství Evropy ve fotbale slibuje podobně vysoká čísla sledovanosti jako šampionát v Praze. „Podle mě bude hodně záležet na tom, jak budou fotbalisti hrát,“ přemítá bývalý hokejista a šéf BK Havlíčkův Brod Miroslav Třetina. „Pokud v základní skupině budou hrát dobře a postoupí, tak si myslím, že dokáží zbláznit fanoušky úplně stejně a lidi nebudou řešit, jestli je to fotbal nebo hokej.“

Do pocitů hokejových šampionů se dokáže vžít i Michal Broš, který titul mistra světa slavil před čtyřiadvaceti lety. Chápe i euforii, kterou prožívají hokejoví fanoušci a potvrzuje, že hokej je aktuálně jistě českou jedničkou.

Přesto jedním dechem dodává: „Trošku líto mi je fotbalistů Sparty, který ve stejný den slavili mistrovský titul trošku ve stínu hokejového finále.“

Ostatně fotbal není v následujících dnech jen otázkou kontinentálního mistrovství. „Myslím si, že sportem číslo jedna je nyní jednoznačně hokej,“ uvedl pro Deník předseda HC Chotěboř Jaroslav Ludvík. „Samozřejmě fotbalu přeji ten nejlepší výsledek na evropském šampionátu, budu ho zcela určitě sledovat a fandit. A sledovat ho budu i na olympiádě v Paříži. Stejně jako basketbal a horskou cyklistiku.“