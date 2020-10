Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. Podmínkou je podat žádost ve stanovené lhůtě, což je od 22. října do 16. listopadu letošního roku.

Projekt Můj klub je oblíbený, což potvrzuje i Monika Němcová z Jihlavské unie sportu. „Loni byl zájem veliký a i letos počítáme s tím, že kluby budou žádat o finanční podporu,“ má jasno koordinátorka za kraj Vysočina. Minule dosáhlo na dotaci přes tři stovky klubů z regionu.

Pokud by někdo žádal nově a nevěděl, do čeho jde, bát se nemusí. „Pouze tam je podmínka, že ty peníze jdou jen na mládež. Ti, co tento požadavek splní, vesměs na to dosáhnou. A pokud by při vyplňování vznikla nějaká chyba, budou informováni nebo jim rádi pomůžeme. Snažíme se jim to ulehčit,“ sdělila Němcová.

A na jak vysokou částku lze dosáhnout? To je odvislé nejen od šířky mládežnické základny. „Je to rozdělené do šesti kategorií a záleží i na tom, jestli děti trénují jednou, dvakrát nebo třikrát týdně, jestli už hrají nějakou soutěž a nebo závodí,“ popisuje. „Největší podporu mohou získat děti od jedenácti do sedmnácti let,“ dodává Monika Němcová.