Dvacetiletý Eduard Kubelík na bronzovém mítinku WIT Jablonecká hala zaběhl na stovce čas 10,69 sekundy a celkově skončil osmý. Vzápětí běžel na Ostrava Indoor 60 metrů, ve finále vylepšil čas z rozběhu o tři setiny sekundy na 6,94 a bral čtvrté místo. Dvoustovku pak zaběhl za 21,30 sekundy a bylo z toho druhé místo.

S dosaženými výkony úplně spokojený není. „Zatím ty časy nejsou tam, kde bych je chtěl mít. Třeba na šedesátce bych se rád dostal pod 6,90 a pokusil se přiblížit co nejblíž k času 6,80,“ naznačil Eduard Kubelík mety, které by ho v současné fázi halové sezony uspokojily. „Zatím mi nevycházely starty, myslím, že na lepší výkony mám,“ dodal sprintér, který zůstal členem klubu Atletika Jihlava, přestože odešel na studia do Prahy.

Teď ve čtvrtek v Ostravě ho čeká znovu šedesátka i dvoustovka. „Uvidím, kdo všechno bude startovat, ale konkurence, zejména na dvoustovce, je velká,“ pronesl Eduard Kubelík, který myslí na vylepšení letošních maxim na obou sprintérských distancích.

Domácím halovým vrcholem bude republikový šampionát, který už 18. a 19. února hostí znovu Ostrava. „Czech Indoor Gala bude mým posledním závodem před mistrovstvím republiky,“ dodal Eduard Kubelík, který chce zbývající dva týdny před domácím šampionátem věnovat především tréninku.

Mezinárodním vrcholem letošní halové sezony pak bude mistrovství Evropy, které se koná v tureckém Istanbulu od 2. do 5. března.