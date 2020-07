Sedmnáctiletý atlet z Třeště, závodící za Atletiku Jihlava, na sebe v posledních měsících upozornil. Na konci února získal titul halového mistra České republiky v běhu na 200 metrů. „Spadeno na zlato jsem vůbec neměl. Doufal jsem, nebo spíše předpokládal, že by to mohlo být druhé nebo třetí místo,“ byl Kubelík překvapený po zlatém běhu, kterým si vytvořil nový osobní rekord 21,26.

Po úspěšném závodě se kvůli pandemii sezona trochu zvrtla. Přišel o nějaké závody? „Ani ne, protože se většina jen posunula. Původně se nevědělo, jestli bude mistrovství světa juniorů, ale i to se přesunulo,“ nastiňuje Kubelík, který tak má jasný cíl, a to splnění limitu na tento vrchol sezony.

A zdá se, že závodní pauza nadějnému sprinterovi příliš neublížila. „Trénoval jsem, co to šlo. Kvůli zákazu na stadion jsem musel trénovat doma a v okolí, zaměřil jsem se hlavně na rychlost. Sice po měsíci padala morálka, ale přežil jsme to. A na výsledcích je vidět, že jsem to asi dělal správně,“ potěšilo studenta Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě.

Formu jako hrom nedávno skutečně potvrdil. Na závodech v německých Drážďaněch v královské sprinterské disciplíně v běhu na 100 m skončil díky času 10,73 bronzový. „Tam jsem to vůbec nečekal. Spíše jsem si jen chtěl vylepšit časy, a to hlavně stovku. Při ní jsem měl takový dobrý pocit, že to vyjde. Většinou, když se takhle cítím, zaběhnu něco dobrého. Měl jsem dobrý start a s časem jsem hodně spokojený. Ale věřím si, že bych s lepším větrem zaběhl i něco pod deset sedmdesát,“ hodnotí Kubelík.

Dvoustovku měl v Drážďanech za 21,28, což mu přineslo stříbro. „Posledních dvacet metrů jsem vytuhnul, v tu chvíli mě předběhl soupeř, takže musím ještě naběhat výdrž. Pak bych chtěl čas stlačit pod jednadvacet deset,“ plánuje atlet Jihlavy.

O dalším programu má také jasno. „Hlavní je extraliga za VSK Brno, pak různá mistrovství republiky juniorů, mužů nebo do dvaadvaceti let, a sem tam možná nějaký mítink,“ přibližuje Eduard Kubelík, který nastínil i své ambice. „Určitě bych se chtěl dostat na mistrovství světa juniorů, a také bych chtěl zaútočit na halový juniorský rekord na dvě stě metrů,“ uzavírá.