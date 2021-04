V portugalském Guimarãesi ho rozjásala výhra 4:2 na sety nad Angličanem Drinkhallem. Širuček měl do klíčového zápasu raketový nástup. První dvě sady vyhrál 11:3. „Tohle bylo jako ze snu. Vycházelo mi úplně všechno a byl jsem sám překvapen, jak rychle jsem vyhrál ty dva sety,“ rozhovořil po zápase. Další dva sety vyhrál Angličan, český reprezentant soupeře dorazil povedeným návratem do zápasu v pátém a šestém setu.

Širuček v Havlíčkově Brodě strávil tři sezony. Podílel se na titulech a získal si srdce manažera klubu Miroslava Jinka. „Až mi to bylo vytýkáno, že byl mým oblíbencem. Byl to ale hráč, který rozhodoval zápasy. Moc mu olympiádu přeji. Dostal by se na ni asi i přes žebříček, ale takhle si to uhrál a nikdo nemůže říci půl slova,“ vyjádřil se.