Sobotní derby se bude hrát na jihlavských kurtech od 9 hodin. „Dlouho to tady nebylo,“ povídá Michal Holenda, kapitán TK Spartak Jihlava C, který je rád za takovou konfrontaci. „Já s nimi mám vztah dobrý, ale určitě tam nějaká rivalita bude,“ tuší. „Samozřejmě, že tam nějaká rivalita je. Historicky jsme se mockrát nepotkali, takže my se na derby těšíme,“ doplňuje za ČLTK kapitán Petr Šťastný.

Podle něj budou favoritem domácí. „My jsme amatérštější klub. Na naší soupisce jsou většinou čtyřicátníci. Máme sice od nich půjčené dvě holky, ale když oni budou chtít, tak postaví silný tým a měli by nás porazit. My můžeme jenom překvapit, což by mohla být výhoda. Pro ně je to povinnost vyhrát,“ myslí si Šťastný.

Tenisové menu

SOBOTA: Divize družstev: Spartak Jihlava B - HTK Třebíč B (9.00). II. třída družstev: Spartak Jihlava C - ČLTK Jihlava (9.00, vše Teniscentrum Jihlava). III. třída družstev: Bedřichov - Rudice, Polná - Bystřice, Jemnice – Třešť (vše 9.00).

Podobně to vidí i Holenda. „Asi máme navrch, máme více možností a můžeme si dovolit dosadit do zápasu, koho budeme chtít. Měli bychom to potvrdit. Ale je to sport,“ dodává.

Ve stejný den a čas se odehraje v Jihlavě ještě jedno derby. Divizní B-tým Spartaku se porve o body s rezervou Třebíče. O vítězné míčky budou bojovat ve třetí třídě také celky Bedřichova, Polné a Třeště.