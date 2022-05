Nadšený zakladatel Thaibox Devils Třebíč Petr Ottich věnuje svému klubu a sportu veškerý svůj čas. A to nejen jako trenér, ale také ve funkci prezidenta České Muaythai Asociace. „Thajský box jsem objevil v roce 1996 v Brně, kde jsem začal trénovat. Po čtyřech letech jsem potom v Třebíči založil svůj klub,“ ohlíží se Ottich za svými začátky.

Překvapivé při jeho vzpomínání je, že v Třebíči našel poměrně rychle zájemce o bojový sport. „Po pravdě, nebylo to tolik těžké,“ potvrzuje Ottich. „Důležitou otázkou pro trenéra vždy je, jestli chce mít plnou žíněnku padesáti dětí, které se přijdou, s nadsázkou řečeno, jenom zapotit. Nebo upřednostní jen deset lidí, kteří mají za cíl makat, bojovat, závodit a prát se o medaile. A já jsem to tenkrát otevíral právě s cílem soutěžit. V začátku nás proto bylo nějakých dvanáct, možná patnáct kluků.“

Postupem let ale počet členů Thaibox Devils nabobtnal. „Přitom je to náročný sport. Kontaktní, hodně bolí, prostě to nejsou žádné šachy. Proto spousta lidí za tu dobu propadla roštem. I tak ale děti chodí, v současnosti jich máme přes stovku. Už jsme je museli rozdělit na více skupin, protože najednou trénovat nešlo,“ těší majitele klubu.

Petr Ottich proto musel řešit otázku dalšího působiště. „Před zhruba čtyřmi lety jsme od města Třebíče získali do pronájmu starou kotelnu na sídlišti. Uvažovali jsme o její rekonstrukci, ale rozpočet byl na nějakých pětadvacet sedmadvacet milionů korun,“ vypráví. „Hledali jsme proto investory pro novou stavbu. Nakonec jsme získali dotace z Ministerstva školství, z kraje i města a v roce 2021 jsme postavili patrovou budovu.“

V ní najdete fitness centrum s kardiozónou, boxerský ring, klece na MMA, aerobní sál, venku je i horolezecká stěna. „To je taková dominanta celé budovy. Má zhruba devadesát metrů čtverečních,“ oprávněně se chlubí Ottich. „V budově jsou ještě prostory, ve kterých chceme otevřít thajské masáže. To se trošku zaseklo kvůli covidu.“

Výstavbou nového centra ale nic neskončilo. Naopak. Další výzvy zákonitě přišly na poli sportovním. A i tam jsou Ďáblové z Třebíče úspěšní.

K tuzemským mistrovským titulům i triumfům na různých zahraničních turnajích se chtějí prosadit i na nejvýznamnější fóru. „ Na léto máme naplánované soustředění v Chorvatsku a nějaké příměstské tábory,“ prozazuje Ottich. „V klubu máme šest reprezentantů. Chystá se mistrovství světa v Malajsii a byl bych rád, kdyby se tam od nás také někdo podíval.“