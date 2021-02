Orientační běžci si musí vystačit sami se sebou. Scházet se už takřka rok, krom letní výjimky, nemohli. „Byla to těžká improvizace,“ vzpomíná na loňské jarní peripetie po nečekaném příchodu koronavirové pandemie předsedkyně OK Jihlava Eva Dokulilová. „Třeba do tělocvičny, kde se zaměřujeme na obratnost a sílu, jsme chodili jen chvíli,“ přidává. „A pak se to vše muselo stopnout,“ doplňuje.

Zrušit se musely nejen tréninky a některé závody, ale také pár plánovaných klubových společných akcí. „I teď jsme měli na programu takové menší víkendové soustředění a na konci března máme vždy předsezonní. To jsme neabsolvovali už loni a ani letos to nevypadá dobře,“ přiznala šéfka jihlavských orientačních běžců. „Hodně nás to mrzí, že se nemůžeme vídat a dělat to tak, jak jsme byli zvyklí. Hlavně nám chybí osobní kontakt,“ doplňuje.

Je však ráda, že loňský rok alespoň z části „zachránilo“ léto. Díky rozvolňování se totiž stihlo i několik závodů. A mezi tuzemskou elitou byli Jihlavští úspěšní. Dorostenka Michaela Srbová si doběhal na mistrovství České republiky ve sprintu i v klasice pro bronz, druhé místo na šampionátu na klasické trati přidal veterán Milan Venhoda. Na mistrovské Veteraniádě získaly pro Jihlavu stříbro Barbora Chudíková a bronz Dana Hrstková.

A k tomu se povedlo uspořádat ještě letní soustředění, které OK Jihlava připravuje ve spolupráci s Krajským centrem talentované mládeže. „Na konci července jezdíme tradičně do Smrčné, kde jsme si to užili. Proběhlo to bez problémů a měli jsme z toho radost,“ vrací se o půl roku zpět. „A pokud to šlo, trénovali jsme tak, jak jsme byli zvyklí,“ dodává.

Možná podobný osud stihne orientační běžce i letos, jelikož i nyní vládní opatření nedovolují společné tréninky. „Do tělocvičny nemůžeme. Žijeme v takovém nouzovém stavu. Ale pro nás je zimní sezona klidová, probíhají jen orienťáky na lyžích, a do nich se zapojuje jen minimum závodníků,“ podotkla Dokulilová, že v tuto dobu reprezentanti OK Jihlava o moc nepřichází.

Trénovat se ovšem musí. Znovu však pouze individuálně. Jak to tedy OK řeší? „Děcka ví, že když nebudou běhat, bude to znát,“ říká předsedkyně oddílu, která věří, že se mladí závodníci hýbou. „Loni na jaře se stavěly tréninky na týden. Všichni si mohli stáhnout mapu, mohli se proběhnout a možná, že to uděláme znovu. A když mají zájem, něco jim trenéři připraví. Už jsme si ověřili, že se dá fungovat na dálku,“ tvrdí Eva Dokulilová, která pochválila svého trenérského kolegu Aleše Prášila. „Přes internet dělal různé kvízy, to všechny bavilo,“ doplnila.

A přestože je doba těžká, nebojí se, že by její klub přišel o spoustu členů. „Orientační běh je sport, který je založený na přátelství, alespoň mi to tak v klubu máme. Jsme taková velká rodina, takže z toho strach nemám, že by základ nezůstal. Ta děcka se znají mraky let, ráda se spolu zase uvidí,“ reaguje Dokulilová. Nehledě na to, že většina mladých závodníků začala „orienťák“ dělat po vzoru svých rodičů, kteří měli nebo ještě mají k tomuto sportu stále blízko. „A také to bývá naopak, že tam přivedou své děti a ono se jim to zalíbí a začnou to dělat také. Je to rodinný sport,“ říká šéfka OK Jihlava. „Teď jen musíme doufat, že se to rozjede a nějaké závody budou,“ vyslovila na závěr své přání.