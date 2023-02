Máte před sebou své první seniorské mistrovství světa. Byla pro vás nominace překvapením, nebo jste ji čekal? Samozřejmě jsem za ni rád. Ale zčásti je to zastíněné tím, že jsem byl nominován i proto, že Mikuláš (Karlík - pozn. aut.) je nemocný. Takže to místo na mě trošku jakoby zbylo.

Jonáš Mareček

narozen: 13. 2. 2001

biatlonový reprezentant

úspěchy: juniorský mistr světa ve vytrvalostním závodě (2022), juniorský mistr Evropy ve sprintu (2022), mistr světa ve sprintu v letním biatlonu (2022)

Šampionát je v Oberhofu, kde jste poprvé nastoupil v roce 2021 za mužskou reprezentaci ve Světovém poháru. Byť to bylo ve štafetě a skončili jste až osmnáctí, jistě jste si to tady připomněl. Je to váš oblíbený areál?

Z pohledu mé premiéry určitě ano. Ale tratě tady patří k těm těžším, takže mám ze startu i částečně obavy.

Tenkrát jste v té štafetě jel i s Ondřejem Moravcem, velkou osobností našeho biatlonu. Byl právě on vaším vzorem v biatlonových začátcích? Nebo někdo jiný?

Určitě pro mě Ondra znamenal nejvíc. Tenkrát to byly pro mě pěkné dny tady. Navíc to byl jediný závod, který jsem s Ondrou jel. I když to nedopadlo dobře, moc si toho vážím.

Individuální start v SP jste zažil až o rok později v Otepää, ale letos už jich máte na svém kontě devět. A první také první body. Dá se říci, že jste se již pevně usadil ve světovém pelotonu?

Těžko říct. Ale je pravda, že spousta mých vrstevníků už tady také závodí, takže to není, že bych tady byl jediný takto mladý. Je nás tady víc, potkáváme se spolu, ale rozdíl oproti naší kategorii je ohromný.

Uzdravená Sáblíková se vrací na ovál. Žádná rýmička se nekoná, noha drží, hlásí

Poslední dva závody v Ruhpoldingu a Anterselvě jste nestartoval. Prozradíte proč?Po Pokljuce jsem byl nemocný, takže jsem ty dva závody vynechával a jenom jsem trénoval.

Co očekáváte od své premiéry na světovém šampionátu?

Těžko říct. Vůbec na to nedokážu odpovědět. V každém závodě se budu snažit dobře střílet a ono to nějak dopadne. (smích)

Jeden z dvou volných dnů na mistrovství je třináctého února. Ten den zrovna máte narozeniny. Bude čas na alespoň malý přípitek, nebo vás bude Michal Krčmář hlídat?

Asi si dáme něco na tajnačku. (směje se) Ale vážně. Během šampionátu si připíjet vážně nebudeme.

KVÍZ: Sledujete podrobně sport na Vysočině? Vyzkoušejte si své znalosti

Právě s výjimkou mazáka Michala Krčmáře jste hodně mladý tým. Šéf svazu Jiří Hamza o vás říká, že jste hodně perspektivní sestava. Je to pro vás lepší, že jste mezi svými vrstevníky?Určitě jsem rád, že jsem v týmu s klukama, se kterými jsem biatlonově vyrůstal. Právě Michal měl zkušenost, že byl v týmu se staršími kluky. Takže od nich dostal spoustu dobrých rad. Teď nám je ale rád předává dál.

Po mistrovství světa vás čeká další kolo Světového poháru. A to v rodném Novém Městě na Moravě. Vím, že máte teď hlavu plnou mistrovství světa, ale nemyslíte už trošku také na start doma?

Vůbec na to nemyslím. Navíc ani nevím, jestli se tam nominuji a pojedu. Navíc je to před mistrovstvím světa juniorů v Kazachstánu. Takže se může stát, že pojedu tam a doma závodit nebudu. Je to všechno ještě otevřené.