Ve prospěch Třebíče začínají hrát důležitá fakta. „Důležité je, že jsme stačili odehrát celou základní část,“ ulevilo se trenérovi Vladimíru Smitalovi.

Krajské basketbalové soutěže jsou momentálně pozastavené a šance, že se znovu rozběhnou, rapidně klesají každým dnem. V tom případě by se Třebíč stala vítězem a právo hrát druhou ligu by získala. „Zatím jsou to ale neoficiální informace,“ podotýká Smital, jenž je zároveň i předsedou klubu.

Sportovně-technická komise se na jižní Moravě ještě nesešla, aby tento verdikt schválila. Jiná situace je o patro níž, v Jihomoravském přeboru mužů. Tam pro změnu vévodí třebíčská rezerva. I ta si dělala čáku na postup, ale situace je nepřehledná. „Tam totiž základní část dohraná není,“ vysvětluje Smital.

A tým měl o minulém víkendu rozehrát už play-off, čtvrtfinálovým soupeřem měl být Hodonín. „Myslím si, že čtvrtfinále a semifinále se do konce dubna asi neodehraje,“ říká Smital, který věří, že by jeho tým za normálních okolností postoupil. „Nám se dařilo. I když jsme nehráli zrovna super basketbal, tak jsme soupeře přehrávali. Krok stačili držet maximálně jednu dvě čtvrtiny. Máme vyrovnaný tým s dobrými střelci. Když se nedařilo jednomu, dávali body další. To se pak protivníkům těžce brání.“