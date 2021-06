Již po šestačtyřicáté se konal Jarní běh Pávov, a oproti dvěma předešlým závodům byl v něčem jiný. Účastnila se i mládež, a takřka padesát mladých běžců rozhodně udělala radost organizátorům. Ti sice museli myslet i na zpřísněná pravidla, nicméně závod proběhl bez obtíží a měl výbornou úroveň.

Už na startu bylo jasné, že na vítězství si brousí zuby Jakub Exner v barvách Swoboda Pteamu, jenž první dva díly vynechal, ale třetí zastávku si ujít nenechal. A také časem 31:07 naplnil roli favorita, ačkoliv jeho týmový kolega David Vaněk mu byl neustále v patách a nutil vítěze Jarního běhu k maximálnímu výkonu. V cíli dělilo tyto dva nejrychlejší běžce jedenáct vteřin. Třetí skončil další jejich „parťák“ Jaroslav Vítek, který zároveň suverénně ovládl svou kategorii do 49 let.

Pod dvaatřicet minut stlačil svůj čas i vítěz nejmladší mužské kategorie Vojtěch Vacek z OK Jihlava. Mezi veterány do 59 let kraloval žirovnický Jiří Melecha, triumf o věkovou kategorii výš si připsal Stanislav Tománek z Nové Včelnice a mezi nejstaršími muži byl nejrychlejší Pavel Pánek startující za IPC Žirovnice.

U žen byly karty rozdány také jasně. Žďárská Martina Tresch si běžela svůj závod a nakonec dosáhla na sedmý nejlepší celkový čas 34:50. Vítězství zapsala v ženách do 44 let jihlavská Alena Srbová, před kterou byla v cíli ještě vítězka žen nad 45 let Petra Tesařová z Duras teamu Jihlava.