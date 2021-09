Field goal = 3 body Kop ze země do brankové konstrukce, provedený odkudkoli ze hřiště.

Touchdown = 6 bodů Akce, při které hráč donese míč do endzone soupeře nebo v endzone přijme přihrávku vzduchem. Po touchdownu má tým možnost dalšího bodování. Rozehrává se z 2yardové čáry a mužstvo může bodovat dvěma způsoby. Conversion = 2 body Tým má jeden pokus na rozehrání normální akce a skórování druhého touchdownu Extra point = 1 bod Po přihrávce kop ze země do brány

Hrací plocha má rozměry 120 x 53,3 yardů a je rozděleno na dvanáct desetiyardových zón. Na koncích šíře hřiště jsou tzv. end zóny, do kterých se týmy snaží dopravit míč (touchdown), a branky ve tvaru U. Ohraničení branky je dvěma sloupy ve výši minimálně devět metrů. Ty jsou spojeny ve výšce 3 m nad zemí horizontální tyčí. Šíře branky je pět a půl metru.

Snad s odkazem na fotbal hraje i americký fotbal na ploše jedenáct hráčů na každé straně. Každý tým má však do hry minimálně dvě jedenáctky - specialisty na obranu a útok. Není proto divu, že každý tým nasazuje do utkání okolo čtyřiceti hráčů. Protivníci proto na rozdíl od jiných kolektivních sportů nemají střídačky vedle sebe, ale každý tým sídlí na jedné z delších stran hrací plochy.

