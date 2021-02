Pořadatelé Běhu na Blaník kvůli pandemii koronaviru nemohli postavit na start závodu všechny závodníky najednou, a tak vymysleli jiný způsob, jak poměřit běžeckou sílu. V lednu určily týden, kdy bylo možné si tradiční výzvu dlouhou jednadvacet kilometrů vyzkoušet jednotlivě. Stačilo se zaregistrovat a zapnout mobilní aplikaci. „Byl to moc pěkný závod. Organizátoři to měli bezvadně zajištěné. Trasu nádherně zajištěnou a byla tam i taková správná závodní atmosféra, protože jsme se tam míjeli a potkávali s jinými běžci,“ potěšilo polenskou běžkyni Olgu Krčálovou.

Ta neotálela a vyrazila na půlmaraton se svým běžeckým kolegou Pavlem Šimkem hned první možný den. „Brali jsme to spíš jako takový trénink,“ nastínila a uznala.

Běh na Blaník

MUŽI: 1. Jakub Exner a David Vaněk (oba Swoboda Pteam Jihlava) 1:51:00, 3. Jánošík (Běžíme za Vlašim) 1:53:02, … 31. Pavel Šimek (Polná) 2:14:50.

ŽENY: 1. Olga Krčálová (Polná) 2:14:50, 2. Kadlečková (Praha) 2:16:17, 3. Valentová (Velosport Valenta SCOTT team) 2:24:15.

Lehké to nebylo. Z Vlašimi na Blaník a zpět je to náročná trasa. „Bylo po kolena sněmu a minus sedm stupňů. Ale bylo to příjemné, dokonce svítilo i sluníčko. Je to prostě něco jiného, takový správný zimní běh,“ usmála se tradiční vítězka závodů Poháru Běžce Vysočiny, která po doběhu netušila, že bude nakonec o několik dnů později moci na dálku slavit triumf i tentokrát. „Bylo to příjemné, když vyšly výsledky a já se to dozvěděla,“ potěšil jí nejrychlejší čas mezi ženami.

Její parťák Pavel Šimek proběhl cílem ve stejném čase 2:14:50, což byl jednatřicátý nejlepší čas mezi muži. V nich se blýsklo duo z Jihlavy Jakub Exner, David Vaněk. Tito dva běžce závodící za Swoboda Pteam se vydali na trať společně a společně také proťali za sto jedenáct minut pomyslnou cílovou pásku. I oni později zjistili, že lepší už nikdo nebyl!