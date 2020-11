Jihlavské stolní tenistky se v minulé sezoně zachránily ve druhé lize, a do té letošní vstoupily v dobrém rozpoložení. Ani se neprojevila dlouhá pauza zaviněná jarní pandemií koronaviru. „Myslím, že v tom nebyl problém. Začali jsme trénovat v září a času bylo dost, znovu se do toho dostat a připravit se na to,“ říká lídr jihlavské sestavy Michaela Vondrová.

Výběr SK sice v úvodním kole prohrál s rezervou MS Brno, ale výsledek 4:6 nebyl zdrcující. Naopak. „S Brnem jsme porážku čekali, a nakonec to vypadalo, že jsme mohli udělat i remízu. To nás překvapilo,“ reaguje Vondrová.

Její tým týž den přivítal ve své herně také zálohu Blanska. „To byl nováček a my nevěděli, co od něj čekat. Neměli jsme žádné cíle, a s bodem jsme spokojené. Mohla z toho být i výhra, stačilo pár balonků, ale celkově ten začátek nebyl špatný. Vypadalo to, že jsme byli ve formě,“ doplňuje po remízovém utkání (5:5).

Ovšem to v další fázi třetí nejvyšší soutěže jihlavský tým potvrdit nemohl. „Víceméně se nic nezměnilo. Odehrálo se první kolo a tím se skončilo. Zavřeli nám halu a my čekáme, co bude dál,“ hned si vybavila Vondrová jarní „stopku“, kvůli níž se sezona tehdy nedohrála.

Svůj oblíbený sport si teď zkrátka opět zahrát stolní tenistky nemohou. „Udržujeme se individuálně, bohužel bez pálky. Už nám to ale chybí,“ potvrzuje tahounka jihlavského SK. „Ale zdraví je důležité, sama vím, jak to vypadá, protože dělám ve zdravotnictví. Není potřeba to uspěchat. Nikdo nejsme profesionálové, hraje se to pro zábavu, tak to musíme vydržet,“ má jasno.

Jak těžké podle ní bude sezonu dokončit, když se zastavila hned v jejím úvodu? „To si vůbec nedovolím odhadnout a nechci raději nic říkat. Do prosince se určitě hrát nezačne, nebylo by to ani rozumné. Uvidíme, jak se situace vyvine. Ale protože sezona končí už v březnu, je tam pořád dostatek prostoru ji dokončit. Mohlo by se hrát klidně až do prázdnit, reálné by to bylo,“ myslí si Michaela Vondrová.

Aby se to povedlo, mohl by do karet hrát i herní systém soutěže. Zápasy se totiž střídají po čtrnácti dnech. „Tady by se ale musel upravit hrací plán podle programu mládežnických turnajů, protože v této soutěži nastupují i žákyně. A některé jsou i reprezentantkami a absolvují evropské nebo světové turnaje,“ uzavírá jihlavská stolní tenistka.