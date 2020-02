Příprava na jarní boje je v plném proudu, a k tomu, aby forma byla ještě lepší, posloužil víkendový a největší zimní turnaj v republice – Vrťas Cup. „Byla tady spousta kvalitních týmů, a umístit se na bedně je vždycky úspěch. Škoda, že jsme nebyli až v tom posledním zápase o první místo, ale takový je sport. Bohužel jedna prohra za celý víkend, to na tom mrzí asi nejvíc,“ trochu zklamaně konstatoval jeden z hráčů SK Jihlava Petr Král.

SKUPINU VYHRÁLI

Jeho tým přitom základní skupinu, v níž narazil na čtyři soupeře, vyhrál s jediným remízovým klopýtnutím. Díky tomu šel SK rovnou do semifinále a čtvrtfinálovým bitvám se vyhnul.

SUPER PŘÍPRAVA

Jenže v boji o vrchol turnaje narazil na lepšící se celek Hostivaře, který jihlavským hráčům oplatil porážku 0:2 ze základní skupiny, a výhrou 4:2 je poslal jen do bojů o bronz.

V něm už obhájce loňského prvenství uspěl, porazil Bulldogs Brno 2:0. „Bohužel v semifinále byl soupeř šťastnější v koncovce, postoupil ale zaslouženě a potvrdil roli favorita. My to třetí místo bereme také jako úspěch,“ říká Král.

Třetí ročník Vrťas Cupu měl podle něj velmi dobrou úroveň. „Příprava to byla suprová. Letos se sešly, myslím, nejkvalitnější týmy, co jsme tady měli. Byli tady reprezentanti ze Slovenska, několik hráčů z extraligy, prvoligová Hostivař, co loni hrála finále první ligy. A my jsem rádi, že se nám podařilo dát do kupy tolik týmů, které to hodnotily kladně. Jsme rádi, že si to všichni užili,“ dodává.