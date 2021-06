Zbývajícím třem vysočinským divizním týmům se navzdory výhodě domácího prostředí nedařilo a TK Pelhřimov, HTK Třebíč B i TK Spartak Jihlava B čekají boje o udržení v tenisových divizích. V jihomoravské divizi se utká Jihlava B s Třebíčí B.

LTC Humpolec potvrdil, že má spolehlivé a kvalitní muže, třiatřicetiletý Filip Němec i o šest let mladší Lukáš Chyba ukázali, že jsou oporami klubu. „Ve dvouhrách potěšilo i vítězství Simči Brožové,“ poznamenal k sobotnímu výkonu prvního družstva předseda LTC Humpolec Libor Novák.

Čtvrtý bod ve dvouhrách pak po třiadvacetileté Brožové připojil i dvacetiletý Milan Buček. Zbývající dva body bral Humpolec za obě vyhrané mužské čtyřhry. „Měli jsme obavy, jak na tom hráči budou po herní stránce, protože jsme moc natrénováno neměli, ale utkání v Českých Budějovicích se áčku dospělých povedlo, takže musíme být spokojeni,“ dodal ve svém pozápasovém komentáři Libor Novák.

Těsnou porážkou 4:5 skončil pro béčko HTK Třebíč duel se Startem Brno. Třebíčští nasadili do utkání mládí (vedle osmatřicetiletého Aleše Pařízka nastoupili do utkání chlapci a děvčata ve věku od patnácti do sedmnácti let), ale k úspěchu a postupu do semifinále nakonec jediný bod chyběl.

TK Pelhřimov prohrál s Jiskrou Bechyně 3:6, ani jeden bod nezaznamenali pelhřimovští muži. Dvacetiletá Nikola Homolková a sedmnáctiletá Adriana Svobodová sice ztratily ve dvouhrách a společně ve čtyřhře jen tři hry, ale to bylo v konečném součtu málo platné.

Neuspělo ani béčko TK Spartak Jihlava, které prohrálo s TC Bajda Kroměříž 2:7. O osudu utkání bylo rozhodnuto už po dvouhrách, v nichž jediný bod pro domácí Jihlavu uhrál osmatřicetiletý Karel Vesecký.

Divize dospělých smíšených družstev pokračují druhým kolem v sobotu 5. června následujícím programem: LTC Tábor 1903 B – LTC Humpolec (semifinále), TK ZVVZ Milevsko – TK Pelhřimov a TK Spartak Jihlava B – HTK Třebíč (o 5. až 8. místo).

Výsledky divize smíšených družstev dospělých (1. kolo)

LTC České Budějovice B – LTC Humpolec 3:6, Reiter – Němec 1:6, 0:6, Kubáň – Chyba 0:6, 2:6, Hrádková – Brožová 6:3, 4:6, 2:6, Caisová – Zábranová 6:2, 6:3, Mojžíš – Buček 4:6, 5:7, Nádravský – Kabelka 6:1, 2:6, 6:4, Caisová, Hrádková – Brožová, Zábranová 6:2, 6:1, Reiter, Nádravský – Němec, Chyba 6:7, 4:6, Kubáň, Mojžíš – Buček, Kabelka 2:6, 4:6. TK Pelhřimov – Jiskra Bechyně 3:6, Moucha – Codl 3:6, 0:6, Racek – Hronza 3:6, 4:6, Homolková – Šťastná 6:0, 6:0, Svobodová – Procházková 6:1, 6:1, Dub – Kubeš 2:6, 5:7, Paťha – Hübner 6:2, 4:6, 1:6, Homolková, Svobodová – Šťastná, Procházková 6:1, 6:0, Dub, Paťha – Codl, Kubeš 5:7, 0:6, Moucha, Adámek – Hronza, Hübner 6:4, 3:6, 0:1 (skr.). HTK Třebíč B – Start Brno 4:5, Říha – Coufal 6:3, 6:3, Valenta – Klakurka 1:6, 4:6, Urbanová – Fraňková 6:2, 6:3, Jančíková – Zourková 1:6, 3:6, Grün – Kopeček 2:6, 6:3, 1:6, Pařízek – Alan 1:6, 2:6, Říha, Valenta – Coufal, Kopeček 2:6, 6:1, 7:6, Pařízek, Grün – Klakurka, Alan 1:6, 1:6, Jančíková, Urbanová – Fraňková, Zourková 7:6, 7:5. TK Spartak Jihlava B – TC Bajda Kroměříž 2:7, Vesecký – Dillenz 6:4, 6:3, Vondrák – Turčan 2:6, 6:3, 4:6, Hejdová – Hrabalová 0:6, 2:6, Podškubková – Pektorová 6:7, 2:6, Palán – Vágner 3:6, 2:6, Páral – Kumstát 1:6, 3:6, Hejdová, Podškubková – Hrabalová, Pektorová 0:6, 0:6 (bez boje), Vesecký, Vondrák – Turčan, Vágner 6:2, 6:0, Palán, Páral – Dillenz, Kumstát 1:6, 5:7.