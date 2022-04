Blanensku vyšel vstup do utkání. Už v osmé minutě vedlo o dvě branky. Domácí postupně navyšovali svůj náskok, hosté v závěru jen korigovali stav. „Když prohráváte o pět branek, hůř se hledá motivace. Každopádně si myslím, že jsme to nevzdali a chtěli uhrát nejlepší možný výsledek,“ pronesl jihlavský útočník Lubor Trojánek.

Ten oblékl v této sezoně jihlavský dres poprvé, ale premiéra to šťastná nebyla. „Jsem rád, že jsem se po delší době dostal do sestavy, jen bohužel škoda toho výsledku,“ potvrdil Trojánek. „Bohužel většinu gólů jsme dostali po našich ztrátách a následných brejcích. Tím jsme to soupeři hodně zjednodušili.“

Jihlavané mohou po této porážce a při souběhu dalších výsledků na letošní play-off už zapomenout. „Je to definitivní, protože Baník vyhrál v Olomouci. Bohužel to bereme tak, jak to je. Doufám, že bude příští ročník úspěšnější,“ hlesl Trojánek.

Blanensko – Jihlava 10:3 (4:1)

Branky a nahrávky: 3. Minx, 8. Paděra (Matoušek), 23. Kucharčuk (Paděra), 25. Paděra (Fládr), 32. Kucharčuk (Matoušek), 40. Rus (Paděra), 45. Paděra (Minx), 52. Fládr (Kucharčuk), 57. Minx, 60. Kucharčuk (Paděra) – 12. Průcha (Plichta), 45. Plichta (Cech), 52. L. Trojánek (Mitev). Rozhodčí: Tomiga. ŽK: Průcha (J).

Jihlava: Konrád – Cech, Mitev, Průcha, Svoboda, Plichta, L. Trojánek, T. Trojánek, Benáček.