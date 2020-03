Běžecká sezona je tíživou situací ve světě i v republice výrazně poznamenaná, a to bolí. „Není to příjemné a je to škoda,“ říká vytrvalec Jakub Exner závodící za Swoboda Pteam Jihlava.

On sám si už ale letos zasoutěžil. A byl úspěšný. Dvakrát z toho bylo první místo, jednou čtvrté. „Začal jsem sezonu dobře, ale bohužel také rychle skončila,“ posteskl si.

Mrzet ho to může o to víc, že formu měl dobrou, což dokazuje úspěšná výprava na Blaník, kde absolvoval půlmaraton a nenašel tam přemožitele. „Běželo se z Vlašimi, tam a zpět. První část jen stoupáte, pak běžíte z kopce. Byl to těžký závod, stejně jako minulý rok, ale vyhrál jsem ho a vylepšil loňský rekord. Mě takové krosové závody baví, je to zpestření,“ nastiňuje Exner, jak se úspěšně popasoval s těžkou blátivou tratí a zvítězil s takřka dvouminutovým náskokem před humpoleckým Liborem Eremkou. Dominanci běžců z Vysočiny umocnil třetí David Vaněk, taktéž v barvách Exnerova týmu Swoboda Pteam.

Další zastávkou byl Železnohorský pohár v Malči, kde se běželo pouze do vrchu. „Je to sérii šesti sedmi závodů, ale jen na krátké tratě do 5 km. Stále stoupáte, je to takový sprint do kopce. V tu dobu tál sníh, bylo to těžké,“ popisuje Jakub Exner svůj druhý a znovu vítězný závod.

Do třetice všeho dobrého absolvoval v Praze „desítku“. „Byla pro mě taková testovací, jak na tom jsem,“ říká jihlavský běžec, který na rovinaté trati začal dobře, ale tempo neudržel, a propadl se na čtvrté místo. „To jsem prokačuoval,“ uznal. „Hodně foukalo, ale já šel dopředu, jenže pak se otočil vítr a mě došly síly. Člověk se tím učí. Ale i tak to byl můj druhý nejlepší čas na desítce,“ doplňuje.

V tu chvíli to vypadalo, že forma na vrcholnou akci, kterou měl být Pražský maraton, mohla gradovat. „Bohužel to ale dopadlo tak, jak to dopadlo. Mrzí to, protože se na něco připravujete, a pak se to zruší. Myslím, že jsem měl naběháno asi nejvíc, co jsem kdy měl. Ale nebudeme házet flintu do žita, snad nějaké závody budou,“ vyhlíží lepší zítřky. „Na podzim bych měl jít půlmaraton v Třeboni, tam je to pěkné. A navíc, ta termínovka pak bude pěkně nacvakaná, protože ty zrušené závody se přehazují na jiné termíny. Bude z čeho vybírat,“ myslí si.

Aby nevypadl z běžeckého rytmu, musí být dál aktivní. Jak to dělá? „Běhám do práce, to si nandám roušku, ale když jdete do lesa se psem, tak si ji sundám, protože tam nikoho nepotkám. Jinak nikam zbytečně mezi lidi nechodíme. Doma proto využívám i trenažér, ale na tom ty kilometry nebaví.

Letošní výsledky

Zimní běh na Blaník: 1. Jakub Exner 1:38:38, 2. Libor Eremka 1:40:17, 3. David Vaněk 1:41:23.

Železnohorský pohár 2020 – Maleč (4,7 km): 1. Jakub Exner 22:00, 2. Petr Harnoš 22:26, 3. Michal Pradáč 23:28.

Praha – PBT Vaší ligy (10 km): 1. Jan Šneberger 32:43, 2. Tomáš Mika 33:08, 3. Aleš Filingr 33:26, 4. Jakub Exner 33:29.