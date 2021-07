/FOTOGALERIE/ Mistrovství Evropy juniorů a kadetů v softbalu bylo v pondělí zahájeno v Havlíčkově Brodu. Oba české výběru vystupují v roli největších favoritů, obhajují tituly z předchozího šampionátu.

Softbalové utkání mezi Českou republikou a Dánskem na mistrovství Evropy juniorů U18. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V Hippos Areně probíhá už jedenáctá mezinárodní akce podobného významu. A český výběr juniorů do osmnácti let do něj vstoupil jak se na favorita patří. V prvních dvou zápasech turnaje zdolal Chorvatsko 33:0 a Dánsko 9:0.