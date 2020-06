Blížící se průtrž mračen byla tématem hovorů mezi běžci už dlouho před šestou hodinou, na kterou byl naplánován start. Ještě v půl šesté bylo v Opatově dusno, ale v dálce byla vidět duha a to znamenalo jediné – blíží se déšť, což ostatně potvrdilo i hřmění.

Čtvrt hodiny před startem se z nebe skutečně spustily provazy vody. Běžci se sešli pod přístřeškem nedaleko startu a čekali. Pár minut před šestou déšť ustal a pořadatelé rozhodli – nejprve si na dětském hřišti odběhnou závody nejmenší děti a potom se na dva okruhy o téměř čtyřech a půl kilometrech vydají dospělí.

Jen pár minut po startovním výstřelu se ale bouřka vrátila, závodníci tak museli kromě bláta na trati bojovat i s pořádnou sprchou. „Možná jsme měli počkat čtvrt hodiny na druhou vlnu a mohlo to být lepší, bylo by to ve větším klidu,“ připustil po závodě šéf pořadatelského týmu Bohumil Novák.

Náročnou trať plnou bláta nejrychleji zdolal Petr Vitner z pražského Olympu. „Bylo to hodně náročné, seběhy byly nebezpečné. Ale závod je to zajímavý, tak se mi to líbilo,“ zhodnotil v cíli vítěz. Na blátě se snažil držet balanc v silničních botách s totálně plochou podrážkou.

Běžec z Horní Cerekve, který má na svém kontě již dvanáct českých titulů, běžel už dvakrát. Desítku závodů Běžce Vysočiny však letos nemá v plánu. „Jezdím na víkendy z Prahy a zrovna mi to tak vycházelo. Rád jsem si zazávodil,“ usmál se.

Jako druhý proběhl cílem batelovský Jaroslav Vítek, který s půlminutovou ztrátou opanoval svou kategorii do 49 let. Třetí nejrychlejší čas měl Jakub Exner z jihlavského Swoboda Pteamu. Ten dorazil do finiše po dalších sedmi vteřinách, a v mužích do 39 let bral stříbro. Jeho rodina tak obsadila kompletní stupně vítězů – dcera ve své kategorii vyhrála a manželka byla třetí.

Bylo to také díky tomu, že se pod dlouhé době na start postavily i děti. „Účast byla pěkná, bylo jich přes šedesát. Teď už závody dětí budou. Na Rudném i na Pávově je to bezpečné – běží se lesem, kde nejsou další lidi,“ říká Novák.

Krásný souboj o prvenství v kategorii mužů do 59 let svedlo duo František Tichý, Bedřich Němec. Do cíle dobíhali takřka bok po boku a nakonec rozhodly ve prospěch Tichého pouhé dvě vteřiny!

Časové rozdíly byly nepatrné i u žen, kterých se na start v Opatově postavilo dohromady patnáct a zdolat musely poloviční dávku, tedy necelých čtyři a půl kilometru.

S těžkou tratí se nejlépe vypořádala třebíčská Denisa Lessová, druhá doběhla vítězka kategorie nad 45 let Alena Dvořáková ze Záborné a třetí moravskobudějovická Lenka Jičínská. Ženám do 44 let kralovala nakonec čtvrtá Alena Fillippi ze Světlé nad Sázavou.

Přes tři hráze Opatov

Muži 20 - 29 let (8,8 km): 1. Vacek (Jihlava OK) 31:58.

Muži 30 - 39 let: 1. Vitner (Praha AK Olymp) 30:40, 2. Exner (Jihlava Swoboda Pteam) 31:15, 3. Vaněk (Jihlava Swoboda Pteam) 31:43.

Muži 40 - 49 let: 1. Vítek (Batelov Běžec Vysočiny) 31:08, 2. Srb (Jihlava Běžec Vysočiny) 33:24, 3. Tuna (Kněžice Cykloklub) 35:03.

Muži 50 - 59 let: 1. Tichý (Světlá nad Sáz. AZ tým) 38:33, 2. Němec (Hornice Třebelovice) 38:35, 3. Melecha (Žirovnice Miko Kennel) 39:11.

Muži 60 - 69 let: 1. Procházka (Jihlava Bosch Diesel) 41:26, 2. Tománek (Nová Včelnice TJ) 41:52, 3. Klusáček (Mor. Budějovice Orel) 44:13.

Muži nad 70 let (4,4 km): 1. Koreš (Třebíč Atletic 22:07, 2. Pánek (Žirovnice IPC) 22:47, 3. Koukal (Stařeč Sokol) 23:43.

Ženy 20 - 34 let: 1. Lesslová (Třebíč) 21:48, 2. Vaňková (Rantířov u Jihlavy) 22:15, 3. Exnerová (Jihlava Swoboda Pteam) 23:23.

Ženy 35 - 44 let: 1. Filippi (Světlá nad Sáz. AZ tým) 22:14, 2. Sochorová (Světlá nad Sáz. AZ tým) 22:42, 3. Gattterová (Kněžice Sokol) 24:00.

Ženy nad 45 let: 1. Dvořáková (Záborná) 22:00, 2. Jičínská (Mor. Budějovice Orel) 22:12, 3. Lacinová (Havlíčková Borová) 22:48.