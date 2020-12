Jihlavský běžec Jakub Exner na trati, to je pro soupeře znamení, že s největší pravděpodobností půjde „zase jen“ o druhé místo. A nejinak tomu bylo v Polné, kde jihlavský běžec v barvách Pteam Swoboda proběhl sedmikilometrovým úsekem za 26:15. Své protivníky nechal za svými zády a bez potíží vyhrál. Jediný, kdo ho dokázal nahánět a trochu znervózňovat byl týmový kolega David Vaněk, který v cíli ztratil devět vteřin.

Mnohem zajímavější byl souboj o celkové třetí místo. Dalo by se říci, že to byla bitva generační, jelikož bok po boku dobíhali do cíle Jaroslav Vítek (zástupce mužů nad 40 let) a o čtyřiadvacet let mladší Vojtěch Vacek. Ve finiši se přece jen ukázaly být rozhodující zkušenosti a Vítek o jedinou vteřinu svého mladého soupeře porazil. Vacka však mohlo hřát suverénní vítězství ve své kategorii mužů do 29 let.

Mužům do 59 let vládl žirovnický Jiří Melecha, jasného vítěze měla i kategorie mužů do 69 let, tam byl nejlepší Zdeněk Procházka. Z triumfu v nejstarší kategorii se mohl radovat další žirovnický běžec Pavel Pánek.

Ženy čekal v Polné o kilometr a půl kratší závod, a domácí Olga Krčálová si bez potíží doběhla pro první místo. Hodně zajímavý a napínavý byl doběh dalších čtyř závodnic, které dělilo v cíli pouhých sedm vteřin. Druhá byla žďárská Gabriela Petrášová, třetím nejlepším časem se chlubí brněnská Simona Tůmová.

Závod, na jehož startovním roštu stálo takřka sedmdesát běžců, se povedl. „Byli jsme spokojeni, bylo to perfektní. Proběhlo to v klidu, ukázněně a i když to bylo trochu na bahně, tak počasí celkem vyšlo a běžci byli také spokojení. Přišli ti, co tradičně chodí a je vidět, že si drží svou formu, protože žádné překvapení se neudálo,“ zhodnotil hlavní pořadatel Běžce Vysočiny Bohumil Novák.

Ten měl v plánu tuto sobotu na programu závod Běh Havlíčka Borovského v Havlíkově Brodě, ale kvůli zpřísněným vládním opatřením se tato výzva musela zrušit. „Bohužel, co naděláme,“ smutně dodal Novák.

Běh Březinou v Polné

Muži 20 - 29 let: 1. Vacek (Jihlava OK) 26:41, 2. Novák (Polná) 29:52, 3. Lát (Jihlava Duras team) 32:48.

Muži 30 - 39 let: 1. Exner (Jihlava Swoboda Pteam) 26:15, 2. Vaněk (Jihlava Swoboda Pteam) 26:24, 3. Miláček (Ledeč nad Sáz.) 26:57.

Muži 40 - 49 let: 1. Vítek (Batelov Běžec Vysočiny) 26:40, 2. Juřička (Štoky Triatlon) 29:22, 3. Libánský (Havlíčkův Brod SFHKKV) 30:03.

Muži 50 - 59 let: 1. Melecha (Žirovnice Miko Kennel) 32:43, 2. Šťáva (Jihlava Tri Club) 35:45, 3. Beneš (Jihlava OK) 36:51.

Muži 60 - 69 let: 1. Procházka (Jihlava Bosch Diesel) 36:27, 2. Ševčík (Světlá nad Sáz. AZ tým) 38:47, 3. Klusáček (Moravské Budějovice Orel) 38:56.

Muži nad 70 let (5,5 km): 1. Pánek (Žirovnice IPC) 33:16, 2. Koukal (Stařeč) 34:25, 3. Novák (Jihlava Běžec Vysočiny) 35:28.

Ženy 20 - 34 let (5,5 km): 1. Tumová (Brno Štefko runnink team) 26:46, 2. Kubínová (Rantířov u Jihlavy) 28:27, 3. Adamová (Jihlava) 30:38.

Ženy 35 - 44 let: 1. Krčálová (Polná) 26:00, 2. Petrášová (Žďár n. S. SK Cyklochlubna) 26:44, 3. Tomanová (Nové Město na Mor.) 26:49.

Ženy nad 45 let: 1. Bojanovská (Žďár n. S.) 26:50, 2. Lacinová (Havlíčková Borová) 32:48, 3. Hubocká (Jihlava) 34:35.

Junioři 18 - 19 let (7 km): 1. Němec (Velká Losenice) 32:21.

Juniorky 18 - 19 let (5,5 km): 1. Slabá (Kněžice Cykloklub) 27:58.