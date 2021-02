Jelikož v Jihlavě mládežnické výběry „vymřely“, musel Lukáš Čára, nadějný hokejbalový brankář, hledat angažmá jinde. Našel ho v Přelouči, kde jsou za jeho služby vděční. Talentovaný strážce svatyně ovšem kvůli pandemii koronaviru stihl jen pár střetnutí.

V extralize dorostu přesněji tři. Jeho Přelouč má na kontě tři body a skóre 5:15. Kde kdo by si řekl, že patnáct obdržených brenek je hodně, ovšem při celkovém počtu střel, kterých šlo na Čáru sto pětatřicet, to není pro gólmana vůbec špatná bilance.

Mezi třemi tyčemi se tedy šestnáctiletý muž v masce nenudí. „Spokojený s vytížeností jsem, jen těch gólů mohlo být méně, ale to už je jen důkaz, že je v čem se zlepšovat,“ říkal v rozhovoru pro webové stránky hokejbal.cz Lukáš Čára. „Od té doby, co dostávám školu v Přelouči, jsem se myslím zvedl. A to díky tomu, že na mě jde hodně střel v každém zápase,“ doplnil gólman.

Jeho tým je v extraligové tabulce sedmý. „Možná kdyby se odehrálo více zápasů, mohlo by to být lepší. Podle mě máme super partu, se kterou můžeme překvapit i favority,“ míní Čára.

Rád je i za další cenné zkušenosti, které sbírá v mateřské Jihlavě, s níž si vyzkoušel i dospělou druhou ligu. „Strach nemám, spíš občas trému, že se mi nevydaří nějaký zákrok, protože na mě jde méně střel a je těžší udržet pozornost,“ reaguje. „Ale jinak jsem rád, že jsem mohl zasáhnout i do druhé ligy právě za Jihlavu,“ doplňuje talent, který by si svými výkony rád vydobyl místo v reprezentaci. „Reprezentace je cílem každého, kdo chce něco dokázat, nejsem výjimkou. A když se to nepovede teď, tak mám ještě dost času na to ukázat svoje kvality,“ uzavřel pro hokejbal.cz.