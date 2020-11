Pět hráčů a pět hráček s trenérským doprovodem balilo před pár dny narychlo. Využilo nabídku rakouské reprezentace na společné soustředění nedaleko Zell am See. „Na svazu byli šťastní, že se nám povedlo něco takového domluvit. U nás nesmíme vzít pálky do ruky, tady můžeme trénovat,“ zmiňuje zásadní výhodu.

Reprezentace má až na výjimky tři tréninkové dávky denně. Nicméně i v Rakousku jsou omezující opatření. Pro sport jsou ale příznivější. „Museli jsme projít testy. Bohužel dva hráči byli pozitivní, museli zůstat doma. I my to tu nemáme úplně snadné. Hala je rozdělená do tří sektorů, aby se míchalo co nejméně lidí. Proti opatřením u nás je to ale skvělé,“ srovnává v tuto chvíli nesrovnatelné Bohumil Vožický.

S dalšími omezeními bojuje mimo sportoviště. Třeba v jídelně. „Když si jdeme nabrat salát, musíme si tu společnou vidličku zabalit do ubrousku. Já si ale nestěžuji. Naopak jsem moc rád, že tu jsme,“ ujistil.

Výprava se z rakouského azylu vrací dnes. Bohumil Vožický se ale v Čechách moc dlouho nezdrží. Ve středu jede s další skupinou reprezentantů na kemp do Maďarska. Tam jsou podmínky pro sport podobné jako v Rakousku. „Každopádně v pondělí musíme znovu na testy,“ vysvětlil, co ho čeká.

Zatímco v Rakousku s ním nebyl žádný hráč HB Ostrov, do Maďarska už jedou i junioři. Vycestovat by tak mohl Ondřej Květon. Zatím ale to říkejme a pišme opatrně. Při počtu nakažených u nás je každé testování ruskou ruletou. Nominovaní si vydechnou až ve chvíli, kdy budou sedět v autě, které je poveze na hranice.