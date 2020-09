Včetně dětí přijela do Řásné běhat více než stovka startujících, po několika letech byl na startu pod Javořicí i letos ve skvělé formě závodící Jakub Exner. Na náročné krosové trati, které se mu líbila, byl i tentokrát ze všech nejrychlejší.

Závod měl podobný vývoj jako předchozí Běh na Vysoký kámen. V prvním ze dvou okruhů se na čele držela zhruba pětičlenná skupinka. Jakub Exner s Vojtěchem Vackem (OK Jihlava) ve stoupání na začátku druhého kola zrychlili a od ostatních se odpoutali. V závěru se pak na čele osamostatnil Exner a v dlouhém cílovém klesání si už náskok jen hlídal.

Letos by chtěl stihnout jedenáct závodů Běžce Vysočiny, aby si při započítávání deseti výsledků mohl jeden, ten nejhorší, škrtnout. Nyní ho ale už čekají i jiné závody – o víkendu poběží štafetový závod v barvách týmu Winehouse. „Tým vyhrál předchozí dva závody, jedeme na hattrick,“ řekl Exner a pokračoval: „Máme jihlavské plus pražské auto, letos s námi běží Jarda Vítek, David Vaněk, jestli se dá do kupy, nebo místo něj Vojta Vacek a triatlonista Martin Buček, takže máme relativně dobrou sestavu.“

Pak už se bude blížit maraton v Třebíči, kde už je Exner přihlášený. Teprve v pátek s přitom dozvěděl, že to bude Mistrovství ČR. „Je to dobře, akorát se mi tím změnily plány. Budu cílit na maraton, bude měsíc a půl na přípravu,“ naznačil.

Mezi ženami pak vyhrála Olga Krčáková, která několik závodů vynechala vzhledem k účasti na extrémním horském závodě Tatranská šelma. Vyhrála nejen na Slovensku, ale také v Řásné.

Druhou ženou v cíli byla Lucie Sárová závodící za AO Nové Město na Moravě. Ta patřila k velkým nadějím české atletiky, získala celkem patnáct medailí na republikových šampionátech, před více než deseti lety se však ze sportovního světa vytratila. V Řásné závodila i její dcera Nicole, která ve své věkové kategorie rovněž vyhrála.

Závod pod Javořicí se konal za krásného podzimního počasí, z čehož měli radost i pořadatelé. Poněkud horší už pro ně byl pohled na okolí tratě po kůrovcové kalamitě. „Překvapuje mě, že už tu není žádný les,“ přiznala vrchní rozhodčí Jana Nováková. I přes náročnou trať se nikdo nezranil, pouze jeden běžec zabloudil. Nakonec se ale na trať dokázal vrátit a odmítl vzdát předčasně, závod tedy s větší ztrátou za soupeři dokončil.